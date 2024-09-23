23 сентября 2024

Власти Нижневартовска назвали дату окончания ремонта дорог во дворах

В Нижневартовске до конца сентября закончат ремонт внутриквартальных проездов
© Служба новостей «URA.RU»
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На сегодняшний день подрядчики закончили работу на четырех из восьми участков
На сегодняшний день подрядчики закончили работу на четырех из восьми участков Фото:

В Нижневартовске до 30 сентября закончат благоустройство внутриквартальных проездов. Из восьми участков, где запланирован ремонт дороги четыре уже готовы, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«На сегодняшний день 4 из 8 ремонтируемых участков уже преобразились. До 30 сентября текущего года ремонтные работы будут выполнены еще на 4 участках по действующим контрактам», — поделился Кощенко в своем telegram-канале.

В 2024 году городские власти запланировали ремонт 4 412, 54 квадратных метров дорожного полотна муниципальных внутриквартальных подъездов. Работы выполняет ООО «Самотлорстрой» и ООО «НВДС».

Мэр Нижневартовска поделился фотографиями благоустроенных участков
Мэр Нижневартовска поделился фотографиями благоустроенных участков
Фото:

Кощенко также отметил, что план работ на следующий год будет составлен весной. При выборе участков для ремонта будут учитываться как данные с обследования технического состояния, так и обращения горожан в органы местного самоуправления. 

Ранее URA.RU сообщало, что на главной трассе ХМАО заменят дорожное покрытие. Замену асфальта на участке трассы Ханты-Мансийск — Талинка обещают закончить до 10 октября.

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В Нижневартовске до 30 сентября закончат благоустройство внутриквартальных проездов. Из восьми участков, где запланирован ремонт дороги четыре уже готовы, сообщил глава города Дмитрий Кощенко. «На сегодняшний день 4 из 8 ремонтируемых участков уже преобразились. До 30 сентября текущего года ремонтные работы будут выполнены еще на 4 участках по действующим контрактам», — поделился Кощенко в своем telegram-канале. В 2024 году городские власти запланировали ремонт 4 412, 54 квадратных метров дорожного полотна муниципальных внутриквартальных подъездов. Работы выполняет ООО «Самотлорстрой» и ООО «НВДС». Кощенко также отметил, что план работ на следующий год будет составлен весной. При выборе участков для ремонта будут учитываться как данные с обследования технического состояния, так и обращения горожан в органы местного самоуправления.  Ранее URA.RU сообщало, что на главной трассе ХМАО заменят дорожное покрытие. Замену асфальта на участке трассы Ханты-Мансийск — Талинка обещают закончить до 10 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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