Власти Нижневартовска назвали дату окончания ремонта дорог во дворах

В Нижневартовске до 30 сентября закончат благоустройство внутриквартальных проездов. Из восьми участков, где запланирован ремонт дороги четыре уже готовы, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
«На сегодняшний день 4 из 8 ремонтируемых участков уже преобразились. До 30 сентября текущего года ремонтные работы будут выполнены еще на 4 участках по действующим контрактам», — поделился Кощенко в своем telegram-канале.
В 2024 году городские власти запланировали ремонт 4 412, 54 квадратных метров дорожного полотна муниципальных внутриквартальных подъездов. Работы выполняет ООО «Самотлорстрой» и ООО «НВДС».
Кощенко также отметил, что план работ на следующий год будет составлен весной. При выборе участков для ремонта будут учитываться как данные с обследования технического состояния, так и обращения горожан в органы местного самоуправления.
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