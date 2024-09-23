23 сентября 2024

Зарплаты челябинских металлургов достигли 95 тысяч рублей за счет переработок

© Служба новостей «URA.RU»
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Металлурги стали больше зарабатывать и работать
Металлурги стали больше зарабатывать и работать Фото:

В металлургической отрасли Челябинской области зарплаты за полугодие составили 95 тысяч рублей из-за переработок. Как отметили в региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), фактор стал одной из причин, влиявший на рост доходов в черной металлургии.

«За шесть месяцев средняя зарплата у „черных“ металлургов региона достигла 95 тысяч рублей. Всеобщий дефицит персонала привел к тому, что на многих предприятиях сейчас уже стали „нормой“ регулярные переработки и сверхурочная работа. Это тоже, и существенно, как подчеркивают в областной организации профсоюза, влияло на рост зарплаты», — рассказали в ГМПР.

Профлидеры добавили, что рост среднего дохода обогнал инфляцию. В области он составил 14,3% при индексе потребительских цен в июле 7,5% в годовом выражении. При этом металлургические предприятия страны снижают производство. В регионе общие объемы металлургического производства снизились на 7%.

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В металлургической отрасли Челябинской области зарплаты за полугодие составили 95 тысяч рублей из-за переработок. Как отметили в региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), фактор стал одной из причин, влиявший на рост доходов в черной металлургии. «За шесть месяцев средняя зарплата у „черных“ металлургов региона достигла 95 тысяч рублей. Всеобщий дефицит персонала привел к тому, что на многих предприятиях сейчас уже стали „нормой“ регулярные переработки и сверхурочная работа. Это тоже, и существенно, как подчеркивают в областной организации профсоюза, влияло на рост зарплаты», — рассказали в ГМПР. Профлидеры добавили, что рост среднего дохода обогнал инфляцию. В области он составил 14,3% при индексе потребительских цен в июле 7,5% в годовом выражении. При этом металлургические предприятия страны снижают производство. В регионе общие объемы металлургического производства снизились на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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