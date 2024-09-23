Зарплаты челябинских металлургов достигли 95 тысяч рублей за счет переработок

В металлургической отрасли Челябинской области зарплаты за полугодие составили 95 тысяч рублей из-за переработок. Как отметили в региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), фактор стал одной из причин, влиявший на рост доходов в черной металлургии.
«За шесть месяцев средняя зарплата у „черных“ металлургов региона достигла 95 тысяч рублей. Всеобщий дефицит персонала привел к тому, что на многих предприятиях сейчас уже стали „нормой“ регулярные переработки и сверхурочная работа. Это тоже, и существенно, как подчеркивают в областной организации профсоюза, влияло на рост зарплаты», — рассказали в ГМПР.
Профлидеры добавили, что рост среднего дохода обогнал инфляцию. В области он составил 14,3% при индексе потребительских цен в июле 7,5% в годовом выражении. При этом металлургические предприятия страны снижают производство. В регионе общие объемы металлургического производства снизились на 7%.
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