23 сентября 2024

Приставы заставили заплатить пермское ТСЖ за незаконный забор

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Забор мешал пройти горожанам
Забор мешал пройти горожанам Фото:

В Перми товарищество собственников жилья «Бульвар Гагарина-77А» установило забор, который мешал пройти жителям. Департамент земельных отношений подал на ТСЖ иск в суд, но забор не спешили убирать.

«Суд обязал ТСЖ снести незаконно выстроенный забор. Организация-должник не спешила с демонтажем забора и накопила солидную сумму неустойки — 86 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство ТСЖ о возбуждении исполнительного производства. После этого ТСЖ убрали забор», — сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

Уточняется, что суд дал ТСЖ две недели на снос забора, а за каждый день просрочки с организации взыскивалось по одной тысяче рублей. После того как ТСЖ не спешило выполнять решение суда, приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство компании о штрафах.

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В Перми товарищество собственников жилья «Бульвар Гагарина-77А» установило забор, который мешал пройти жителям. Департамент земельных отношений подал на ТСЖ иск в суд, но забор не спешили убирать. «Суд обязал ТСЖ снести незаконно выстроенный забор. Организация-должник не спешила с демонтажем забора и накопила солидную сумму неустойки — 86 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство ТСЖ о возбуждении исполнительного производства. После этого ТСЖ убрали забор», — сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края. Уточняется, что суд дал ТСЖ две недели на снос забора, а за каждый день просрочки с организации взыскивалось по одной тысяче рублей. После того как ТСЖ не спешило выполнять решение суда, приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство компании о штрафах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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