Приставы заставили заплатить пермское ТСЖ за незаконный забор

В Перми товарищество собственников жилья «Бульвар Гагарина-77А» установило забор, который мешал пройти жителям. Департамент земельных отношений подал на ТСЖ иск в суд, но забор не спешили убирать.
«Суд обязал ТСЖ снести незаконно выстроенный забор. Организация-должник не спешила с демонтажем забора и накопила солидную сумму неустойки — 86 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство ТСЖ о возбуждении исполнительного производства. После этого ТСЖ убрали забор», — сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.
Уточняется, что суд дал ТСЖ две недели на снос забора, а за каждый день просрочки с организации взыскивалось по одной тысяче рублей. После того как ТСЖ не спешило выполнять решение суда, приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство компании о штрафах.
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