Дуров на допросе признался, что зарабатывает 25 рублей в год

Основатель Telegram Павел Дуров на допросе во Франции заявил, что его годовой доход составляет один дирхам, что эквивалентно примерно 25 рублям. Об этом пишет Le Monde.
«Дуров сказал следователям, что зарабатывает всего один эмиратский дирхам (примерно 25 рублей) в год», — говорится в материале. Там добавили, что Дуров демонстрирует аскетичный образ жизни.
Кроме того, бизнесмен не употребляет кофе, алкоголь, мясо, молочные продукты и лекарства. Основатель Telegram также практикует утренние ледяные ванны и медитации в пустыне, заключили в издании.
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Франции по 12 обвинениям, связанным с киберпреступлениями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что арест инициирован США, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о политической природе этой ситуации, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о юридическом характере дела.
Позже суд освободил Дурова под залог в пять миллионов евро, но запретил ему покидать Францию и обязал дважды в неделю отмечаться в полиции, передает РАПСИ. Дуров обвиняется в администрировании незаконных транзакций через Telegram. Постпредство РФ при ЮНЕСКО призвало оценить действия Франции в контексте свободы слова.
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