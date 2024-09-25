25 сентября 2024

На трассе под Златоустом два грузовика после столкновения улетели в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП обошлось без погибших Фото:

На участке трассы М-5 между Златоустом и Саткой (Челябинская область) вечером 25 сентября ГАЗель столкнулась лоб в лоб со Scania. В результате ДТП оба грузовика вылетели в кювет, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) области.

«После лобового столкновения Scania и ГАЗель оба грузовика сквозь ограждение выбросило вниз по крутой обочине. Оба водителя получили множественные травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что водителей при аварии зажало в салоне. Выбраться сами они не могли. Лишь при помощи гидравлического спасательного инструмент удалось разогнуть конструкции кабин и достать пострадавших. Они были переданы сотрудникам скорой помощи.

Водителей зажало в кабинах
Водителей зажало в кабинах
Фото:

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На участке трассы М-5 между Златоустом и Саткой (Челябинская область) вечером 25 сентября ГАЗель столкнулась лоб в лоб со Scania. В результате ДТП оба грузовика вылетели в кювет, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) области. «После лобового столкновения Scania и ГАЗель оба грузовика сквозь ограждение выбросило вниз по крутой обочине. Оба водителя получили множественные травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что водителей при аварии зажало в салоне. Выбраться сами они не могли. Лишь при помощи гидравлического спасательного инструмент удалось разогнуть конструкции кабин и достать пострадавших. Они были переданы сотрудникам скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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