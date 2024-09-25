На участке трассы М-5 между Златоустом и Саткой (Челябинская область) вечером 25 сентября ГАЗель столкнулась лоб в лоб со Scania. В результате ДТП оба грузовика вылетели в кювет, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) области.
«После лобового столкновения Scania и ГАЗель оба грузовика сквозь ограждение выбросило вниз по крутой обочине. Оба водителя получили множественные травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.
Там отметили, что водителей при аварии зажало в салоне. Выбраться сами они не могли. Лишь при помощи гидравлического спасательного инструмент удалось разогнуть конструкции кабин и достать пострадавших. Они были переданы сотрудникам скорой помощи.
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