Якушев: Кировская область показала всей РФ, как строить реабилитационные центры

Якушев: в России нужно увеличить количество реабилитационных центров

27 сентября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Якушев заявил, что количество реабилитационных центров в России должно увеличиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев призвал увеличить количество реабилитационных центров для участников СВО в России. Он привел в пример Кировскую область, где был открыт масштабный центр медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. «Таких учреждений должно быть достаточно, чтобы решать стоящие перед ними задачи», — заявил Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии «Единая Россия». Он также добавил, что такие учреждения должны открываться по всей территории России. Якушев также выделил главное преимущество таких центров. По его словам, участники СВО могут проходить реабилитацию вместе с семьей, что поспособствует их быстрому восстановлению. В кировском центре реализуется сразу несколько направлений: санаторно-курортное лечение, реабилитация для людей с нарушениями функций периферической нервной и опорно-двигательной систем. По словам статс-секретаря и замминистра обороны РФ Анны Цивилевой, центр уютный и современный, а сотрудники внимательно относятся к своим пациентам. Она также напомнила слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал важность близких людей во время реабилитации. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что на данный момент в регионе действует 39 мер поддержки участников СВО и их семей, включая центр реабилитации. Он подчеркнул, что благоустроенная территория центра с зонами активного отдыха будет способствовать восстановлению солдат и станет отличным местом для их реабилитации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев призвал увеличить количество реабилитационных центров для участников СВО в России. Он привел в пример Кировскую область, где был открыт масштабный центр медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. «Таких учреждений должно быть достаточно, чтобы решать стоящие перед ними задачи», — заявил Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии «Единая Россия». Он также добавил, что такие учреждения должны открываться по всей территории России. Якушев также выделил главное преимущество таких центров. По его словам, участники СВО могут проходить реабилитацию вместе с семьей, что поспособствует их быстрому восстановлению. В кировском центре реализуется сразу несколько направлений: санаторно-курортное лечение, реабилитация для людей с нарушениями функций периферической нервной и опорно-двигательной систем. По словам статс-секретаря и замминистра обороны РФ Анны Цивилевой, центр уютный и современный, а сотрудники внимательно относятся к своим пациентам. Она также напомнила слова президента РФ Владимира Путина, который отмечал важность близких людей во время реабилитации. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что на данный момент в регионе действует 39 мер поддержки участников СВО и их семей, включая центр реабилитации. Он подчеркнул, что благоустроенная территория центра с зонами активного отдыха будет способствовать восстановлению солдат и станет отличным местом для их реабилитации.