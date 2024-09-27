Меликов: при взрыве на АЗС погибли шесть человек, в том числе двое детей

Сергей Меликов рассказал о погибших при взрыве в Махачкале
новость из сюжетаНа АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы
При взрыве на автозаправке под Махачкалой погибли шесть человек, включая двух детей. Обновленную статистику по погибшим озвучил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане», —
Сейчас известно о 15 пострадавших. Восемь человек были госпитализированы. Предварительной причиной взрыва на АЗС называют подрыв газового баллона. URA.RU транслирует происходящее в прямом эфире.
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