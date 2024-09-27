Меликов: при взрыве на АЗС погибли шесть человек, в том числе двое детей

27 сентября 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов рассказал о погибших при взрыве в Махачкале Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы При взрыве на автозаправке под Махачкалой погибли шесть человек, включая двух детей. Обновленную статистику по погибшим озвучил глава Дагестана Сергей Меликов. «Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане», — написал Меликов в своем telegram-канале. До этого сообщалось о пятерых погибших, среди которых один ребенок. Сейчас известно о 15 пострадавших. Восемь человек были госпитализированы. Предварительной причиной взрыва на АЗС называют подрыв газового баллона. URA.RU транслирует происходящее в прямом эфире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При взрыве на автозаправке под Махачкалой погибли шесть человек, включая двух детей. Обновленную статистику по погибшим озвучил глава Дагестана Сергей Меликов. «Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане», — написал Меликов в своем telegram-канале. До этого сообщалось о пятерых погибших, среди которых один ребенок. Сейчас известно о 15 пострадавших. Восемь человек были госпитализированы. Предварительной причиной взрыва на АЗС называют подрыв газового баллона. URA.RU транслирует происходящее в прямом эфире.