Меликов: при взрыве на АЗС погибли шесть человек, в том числе двое детей

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Сергей Меликов рассказал о погибших при взрыве в Махачкале Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

При взрыве на автозаправке под Махачкалой погибли шесть человек, включая двух детей. Обновленную статистику по погибшим озвучил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане», — написал Меликов в своем telegram-канале. До этого сообщалось о пятерых погибших, среди которых один ребенок.

Сейчас известно о 15 пострадавших. Восемь человек были госпитализированы. Предварительной причиной взрыва на АЗС называют подрыв газового баллона. URA.RU транслирует происходящее в прямом эфире.

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При взрыве на автозаправке под Махачкалой погибли шесть человек, включая двух детей. Обновленную статистику по погибшим озвучил глава Дагестана Сергей Меликов. «Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли при взрыве на АЗС в Дагестане», — написал Меликов в своем telegram-канале. До этого сообщалось о пятерых погибших, среди которых один ребенок. Сейчас известно о 15 пострадавших. Восемь человек были госпитализированы. Предварительной причиной взрыва на АЗС называют подрыв газового баллона. URA.RU транслирует происходящее в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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