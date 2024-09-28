В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 сентября на перекрестке улиц Мира и Нефтяников столкнулись два легковых авто. В результате ДТП госпитализировали 9-летний пассажира одного из автомобилей. Подробности URA.RU сообщили в городском Управлении МВД.
«29 сентября 2024 года около 19 часов 50 минут на регулируемом перекрестке улиц Мира — Нефтяников произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Hyndai. В результате пострадал 9-летний пассажир из автомобиля Hyundai, которого с места происшествия увезли в больницу», — говорится в сообщении.
Предварительно, водитель отечественного авто при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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