28 сентября 2024
27 сентября 2024

В ХМАО 9-летний ребенок попал в больницу после ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Нефтяников
ДТП произошло на перекрестке улиц Мира и Нефтяников Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 сентября на перекрестке улиц Мира и Нефтяников столкнулись два легковых авто. В результате ДТП госпитализировали 9-летний пассажира одного из автомобилей. Подробности URA.RU сообщили в городском Управлении МВД.

«29 сентября 2024 года около 19 часов 50 минут на регулируемом перекрестке улиц Мира — Нефтяников произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Hyndai. В результате пострадал 9-летний пассажир из автомобиля Hyundai, которого с места происшествия увезли в больницу», — говорится в сообщении.

Предварительно, водитель отечественного авто при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 29 сентября на перекрестке улиц Мира и Нефтяников столкнулись два легковых авто. В результате ДТП госпитализировали 9-летний пассажира одного из автомобилей. Подробности URA.RU сообщили в городском Управлении МВД. «29 сентября 2024 года около 19 часов 50 минут на регулируемом перекрестке улиц Мира — Нефтяников произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Hyndai. В результате пострадал 9-летний пассажир из автомобиля Hyundai, которого с места происшествия увезли в больницу», — говорится в сообщении. Предварительно, водитель отечественного авто при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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