29 сентября 2024

Владимиров: болельщики находились в сгоревшем после ДТП автобусе на Кубани

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики ехали в автобусе после соревнований
Болельщики ехали в автобусе после соревнований Фото:

В автобусе, который попал в ДТП под Краснодаром, находились болельщики гандбольного клуба «Виктор». Информацию об этом подтвердил губернатор региона Владимир Владимиров.

«По предварительным данным, в [автобусе] находилось 49 человек. Это болельщики гандбольного клуба „Виктор“ возвращались с матча команды. Они смогли покинуть салон до того, как автобус загорелся», — сообщил Владимиров в своем telegram-канале.

Сообщение о столкновении грузовика и рейсового автобуса поступило из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Согласно предварительным данным оперативного штаба, в результате аварии водитель фуры погиб. Шесть пострадавших уже отправлены в медицинские учреждения Краснодара. На месте происшествия на данный момент работают 12 бригад скорой медицинской помощи.

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В автобусе, который попал в ДТП под Краснодаром, находились болельщики гандбольного клуба «Виктор». Информацию об этом подтвердил губернатор региона Владимир Владимиров. «По предварительным данным, в [автобусе] находилось 49 человек. Это болельщики гандбольного клуба „Виктор“ возвращались с матча команды. Они смогли покинуть салон до того, как автобус загорелся», — сообщил Владимиров в своем telegram-канале. Сообщение о столкновении грузовика и рейсового автобуса поступило из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Согласно предварительным данным оперативного штаба, в результате аварии водитель фуры погиб. Шесть пострадавших уже отправлены в медицинские учреждения Краснодара. На месте происшествия на данный момент работают 12 бригад скорой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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