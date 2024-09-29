Владимиров: болельщики находились в сгоревшем после ДТП автобусе на Кубани

В автобусе, который попал в ДТП под Краснодаром, находились болельщики гандбольного клуба «Виктор». Информацию об этом подтвердил губернатор региона Владимир Владимиров.
«По предварительным данным, в [автобусе] находилось 49 человек. Это болельщики гандбольного клуба „Виктор“ возвращались с матча команды. Они смогли покинуть салон до того, как автобус загорелся», — сообщил Владимиров в своем telegram-канале.
Сообщение о столкновении грузовика и рейсового автобуса поступило из ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Согласно предварительным данным оперативного штаба, в результате аварии водитель фуры погиб. Шесть пострадавших уже отправлены в медицинские учреждения Краснодара. На месте происшествия на данный момент работают 12 бригад скорой медицинской помощи.
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