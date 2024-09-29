Пожар произошел в квартире на седьмом этаже
В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь на 30 сентября в одном из домов в 14-м микрорайоне загорелась квартира. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.
«Пожар в 14 микрорайоне», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка!». На кадрах полыхает балкон в квартире на седьмом этаже.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!