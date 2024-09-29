29 сентября 2024
28 сентября 2024
27 сентября 2024

В ХМАО горит квартира в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в квартире на седьмом этаже
Пожар произошел в квартире на седьмом этаже Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь на 30 сентября в одном из домов в 14-м микрорайоне загорелась квартира. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.

«Пожар в 14 микрорайоне», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка!». На кадрах полыхает балкон в квартире на седьмом этаже.

Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь на 30 сентября в одном из домов в 14-м микрорайоне загорелась квартира. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети. «Пожар в 14 микрорайоне», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка!». На кадрах полыхает балкон в квартире на седьмом этаже. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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