СК показал кадры из горевшего театра в центре Екатеринбурга

Гримерка театра музкомедии в Екатеринбурге почти полностью выгорела. Кадрами последствий пожара, в котором погиб лифтер, с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР.
«По факту ЧП организовано проведение проверки по статье УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — озвучил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, полковник Александр Шульга.
Пожар в театре начался днем 2 октября. Предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в сбойке URA.RU.
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