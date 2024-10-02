СК показал кадры из горевшего театра в центре Екатеринбурга

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Обстановка после пожара у Театр музкомедии. Екатеринбург
ЧП произошло днем в театре музкомедии Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии

Гримерка театра музкомедии в Екатеринбурге почти полностью выгорела. Кадрами последствий пожара, в котором погиб лифтер, с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР.

«По факту ЧП организовано проведение проверки по статье УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — озвучил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, полковник Александр Шульга.

Пожар в театре начался днем 2 октября. Предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в сбойке URA.RU.

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Гримерка театра музкомедии в Екатеринбурге почти полностью выгорела. Кадрами последствий пожара, в котором погиб лифтер, с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР. «По факту ЧП организовано проведение проверки по статье УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — озвучил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, полковник Александр Шульга. Пожар в театре начался днем 2 октября. Предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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