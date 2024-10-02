СК показал кадры из горевшего театра в центре Екатеринбурга

02 октября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

ЧП произошло днем в театре музкомедии Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии Гримерка театра музкомедии в Екатеринбурге почти полностью выгорела. Кадрами последствий пожара, в котором погиб лифтер, с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР. «По факту ЧП организовано проведение проверки по статье УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — озвучил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, полковник Александр Шульга. Пожар в театре начался днем 2 октября. Предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гримерка театра музкомедии в Екатеринбурге почти полностью выгорела. Кадрами последствий пожара, в котором погиб лифтер, с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР. «По факту ЧП организовано проведение проверки по статье УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», — озвучил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ, полковник Александр Шульга. Пожар в театре начался днем 2 октября. Предварительная причина — техническая неисправность. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, погиб 58-летний разнорабочий. Всего же из здания эвакуировали больше 100 человек. Все самое важное по теме — в сбойке URA.RU.