02 октября 2024

В Свердловской области машина опрокинулась в реку, один человек в коме

© Служба новостей «URA.RU»
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Машину занесло в ограждение, после чего она упала в реку (архивное фото)
Машину занесло в ограждение, после чего она упала в реку (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) 2 октября 18-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, врезался в ограждение и опрокинул машину в реку Белая. В результате аварии он получил травму груди, а пассажир госпитализирован в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.

«Водитель Chevrolet Niva выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением машины, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде барьерного ограждения с последующим опрокидыванием с мостового сооружения в речной массив реки Белая», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажира в коме госпитализировали в Режевскую ЦРБ.

В момент аварии водитель был трезв. В машине находились два пассажира, пристегнутые ремнями безопасности. Молодой человек также пояснил автоинспекторам, что при проезде участка кривой дороги машину занесло и он не успел затормозить. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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В Реже (Свердловская область) 2 октября 18-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, врезался в ограждение и опрокинул машину в реку Белая. В результате аварии он получил травму груди, а пассажир госпитализирован в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона. «Водитель Chevrolet Niva выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением машины, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде барьерного ограждения с последующим опрокидыванием с мостового сооружения в речной массив реки Белая», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажира в коме госпитализировали в Режевскую ЦРБ. В момент аварии водитель был трезв. В машине находились два пассажира, пристегнутые ремнями безопасности. Молодой человек также пояснил автоинспекторам, что при проезде участка кривой дороги машину занесло и он не успел затормозить. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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