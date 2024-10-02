В Свердловской области машина опрокинулась в реку, один человек в коме

В Реже (Свердловская область) 2 октября 18-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, врезался в ограждение и опрокинул машину в реку Белая. В результате аварии он получил травму груди, а пассажир госпитализирован в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
«Водитель Chevrolet Niva выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением машины, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде барьерного ограждения с последующим опрокидыванием с мостового сооружения в речной массив реки Белая», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажира в коме госпитализировали в Режевскую ЦРБ.
В момент аварии водитель был трезв. В машине находились два пассажира, пристегнутые ремнями безопасности. Молодой человек также пояснил автоинспекторам, что при проезде участка кривой дороги машину занесло и он не успел затормозить. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!