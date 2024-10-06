Девушка старается выполнять все указания реабилитологов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семнадцатилетнюю Киру Казаринову из Нижней Туры, ставшую инвалидом после серьезной аварии, выписали из клиники. Там девушка научилась сидеть и принимать пищу самостоятельно. Курс реабилитации стоимостью полмиллиона рублей оплатил бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина. Девушка заявила URA.RU, что поставила перед собой новую цель — ходить.

«Я прошла очередной курс реабилитации. С каждым разом замечаю улучшения. На этот раз мне стало легче сидеть самостоятельно без опоры, примерно полторы минуты. Моя спина стала намного прямее, когда я сижу без поддержки, и я могу лучше держать голову, так что теперь сижу уже совсем прямо. Руки тоже стали сильнее. Левая рука перестала так сильно болеть, хотя кисть и пальцы пока что еще не в полной мере восстановились», — поделилась Кира.

В клинике доктора Волковой Кира провела месяц. «Большое спасибо моему инструктору Виктору Романову за его внимание и заботу. Весь персонал клиники заслуживает уважения за их ежедневный труд. Также хочу выразить отдельную благодарность Тимофею Алтушкину, который покрыл все расходы на мою реабилитацию. Без его помощи и поддержки достигнутый прогресс был бы невозможен», — отметила девушка.

Авария, которая кардинально изменила жизнь 17-летней Киры, произошла осенью 2023-го года. В результате ДТП с участием Toyota Auris, перевернувшейся на трассе, она получила тяжелые травмы позвоночника и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле.

Во всех поездках Киру всегда сопровождает ее мама Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU

Специалисты помогают вернуть конечностям девушки подвижность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кира верит, что скоро встанет на ноги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU