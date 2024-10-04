В Челябинске на чемпионате по автокроссу проведут вакцинацию от гриппа

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Для получения прививки необходимо иметь при себе полис и паспорт
Для получения прививки необходимо иметь при себе полис и паспорт Фото:

В Челябинске в рамках чемпионата и первенства по автокроссу, которые состоятся 5 октября, будет организована вакцинация против гриппа. Медицинская бригада горбольницы №1 поставит прививки всем желающим на территории соревнований, сообщают 4 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона. 

«В субботу, 5 октября, во время Чемпионата и Первенства Челябинской области по автокроссу, спортсмены и зрители смогут получить прививку от гриппа. Прививку сделать сможет любой желающий, бесплатно, с 9.00 до 15.00. При себе иметь паспорт, полис ОМС и хорошее самочувствие», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Сама гонка пройдет на территории экстрим-парка «Кемма». Вход на нее свободный. Также в этот день можно будет привиться в поликлинике №1 с 9:00 до 12:00.

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В Челябинске в рамках чемпионата и первенства по автокроссу, которые состоятся 5 октября, будет организована вакцинация против гриппа. Медицинская бригада горбольницы №1 поставит прививки всем желающим на территории соревнований, сообщают 4 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.  «В субботу, 5 октября, во время Чемпионата и Первенства Челябинской области по автокроссу, спортсмены и зрители смогут получить прививку от гриппа. Прививку сделать сможет любой желающий, бесплатно, с 9.00 до 15.00. При себе иметь паспорт, полис ОМС и хорошее самочувствие», — сообщили в пресс-службе минздрава. Сама гонка пройдет на территории экстрим-парка «Кемма». Вход на нее свободный. Также в этот день можно будет привиться в поликлинике №1 с 9:00 до 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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