В Челябинске на чемпионате по автокроссу проведут вакцинацию от гриппа

В Челябинске в рамках чемпионата и первенства по автокроссу, которые состоятся 5 октября, будет организована вакцинация против гриппа. Медицинская бригада горбольницы №1 поставит прививки всем желающим на территории соревнований, сообщают 4 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«В субботу, 5 октября, во время Чемпионата и Первенства Челябинской области по автокроссу, спортсмены и зрители смогут получить прививку от гриппа. Прививку сделать сможет любой желающий, бесплатно, с 9.00 до 15.00. При себе иметь паспорт, полис ОМС и хорошее самочувствие», — сообщили в пресс-службе минздрава.
Сама гонка пройдет на территории экстрим-парка «Кемма». Вход на нее свободный. Также в этот день можно будет привиться в поликлинике №1 с 9:00 до 12:00.
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