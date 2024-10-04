Спортивным директором ХК «Металлург» стал легенда клуба Евгений Бирюков

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ХК Автомобилист - ХК Металлург-Магнитогорск. Екатеринбург, бирюков евгений, хк металлург мг
Руководство утвердило Евгения Бирюкова на посту спортдиректора ХК «Металлург Фото:

Новым спортивным директором магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) стал легендарный защитник клуба Евгений Бирюков. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе команды.

«Официально: Евгений Бирюков — спортивный директор „Металлурга“! Воспитанник магнитогорского хоккея возвращается в родную команду в новой должности. В обязанности Евгения Николаевича будет входить работа над трансферной политикой клуба, курирование всей спортивной составляющей системы „Металлурга“ и формирование состава команды мастеров совместно с тренерским штабом и руководством клуба», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Бирюков — настоящая легенда магнитогорского клуба. За магнитогорцев он играл с 2005 по 2020 года. В конце сентября под своды арены «Металлург» подняли именной стяг с его именем, а на Алее Славы появилась именная звезда с номером 48.

На данном посту Бирюков сменил ушедшего в отставку Сергея Гомоляко. Его сняли с должности по соглашению обеих сторон после провального начала сезона.

Евгений Бирюков стал спортивным директором ХК «Металлург»
Евгений Бирюков стал спортивным директором ХК «Металлург»
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Новым спортивным директором магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) стал легендарный защитник клуба Евгений Бирюков. Об этом URA.RU 4 октября сообщили в пресс-службе команды. «Официально: Евгений Бирюков — спортивный директор „Металлурга“! Воспитанник магнитогорского хоккея возвращается в родную команду в новой должности. В обязанности Евгения Николаевича будет входить работа над трансферной политикой клуба, курирование всей спортивной составляющей системы „Металлурга“ и формирование состава команды мастеров совместно с тренерским штабом и руководством клуба», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Бирюков — настоящая легенда магнитогорского клуба. За магнитогорцев он играл с 2005 по 2020 года. В конце сентября под своды арены «Металлург» подняли именной стяг с его именем, а на Алее Славы появилась именная звезда с номером 48. На данном посту Бирюков сменил ушедшего в отставку Сергея Гомоляко. Его сняли с должности по соглашению обеих сторон после провального начала сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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