Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был отмечен знаком отличия «Почетный строитель России». Это звание присвоено ему за значительный вклад в развитие строительной отрасли региона.
«Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров», — заявил Кадыров во время своего выступления, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что глава Чечни был награжден за высокий уровень профессионализма, усердие в работе и преданность своему делу.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был отмечен знаком отличия «Почетный строитель России». Это звание присвоено ему за значительный вклад в развитие строительной отрасли региона. «Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров», — заявил Кадыров во время своего выступления, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что глава Чечни был награжден за высокий уровень профессионализма, усердие в работе и преданность своему делу.