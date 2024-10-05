Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»

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Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России» Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был отмечен знаком отличия «Почетный строитель России». Это звание присвоено ему за значительный вклад в развитие строительной отрасли региона.

«Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров», — заявил Кадыров во время своего выступления, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что глава Чечни был награжден за высокий уровень профессионализма, усердие в работе и преданность своему делу.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был отмечен знаком отличия «Почетный строитель России». Это звание присвоено ему за значительный вклад в развитие строительной отрасли региона. «Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров», — заявил Кадыров во время своего выступления, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что глава Чечни был награжден за высокий уровень профессионализма, усердие в работе и преданность своему делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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