Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»

05 октября 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России» Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был отмечен знаком отличия «Почетный строитель России». Это звание присвоено ему за значительный вклад в развитие строительной отрасли региона. «Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров», — заявил Кадыров во время своего выступления, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что глава Чечни был награжден за высокий уровень профессионализма, усердие в работе и преданность своему делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был отмечен знаком отличия «Почетный строитель России». Это звание присвоено ему за значительный вклад в развитие строительной отрасли региона. «Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров», — заявил Кадыров во время своего выступления, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что глава Чечни был награжден за высокий уровень профессионализма, усердие в работе и преданность своему делу.