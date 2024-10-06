Глава спецназа КСИР не выходит на связь с момента гибели Насраллы

07 октября 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Генерал-майор ВС Ирана перестал выходить на связь Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Генерал-майор Исмаил Каани, командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Ирана) якобы не выходит на связь после гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщают источники. «Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября. В результате удара погиб Насралла», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Других подробностей издание не сообщает. Иранские власти ранее сообщили о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана. Он находился вместе с Насраллой в Бейруте, об этом пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-майор Исмаил Каани, командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Ирана) якобы не выходит на связь после гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщают источники. «Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября. В результате удара погиб Насралла», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Других подробностей издание не сообщает. Иранские власти ранее сообщили о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана. Он находился вместе с Насраллой в Бейруте, об этом пишет RT.