06 октября 2024

Глава спецназа КСИР не выходит на связь с момента гибели Насраллы

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Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, флаг ирана, иран, республика иран, исламская республика иран
Генерал-майор ВС Ирана перестал выходить на связь Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Генерал-майор Исмаил Каани, командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Ирана) якобы не выходит на связь после гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщают источники.

«Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября. В результате удара погиб Насралла», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Других подробностей издание не сообщает.

Иранские власти ранее сообщили о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана. Он находился вместе с Насраллой в Бейруте, об этом пишет RT.

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Генерал-майор Исмаил Каани, командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Ирана) якобы не выходит на связь после гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллы. Об этом сообщают источники. «Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября. В результате удара погиб Насралла», — пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Других подробностей издание не сообщает. Иранские власти ранее сообщили о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана. Он находился вместе с Насраллой в Бейруте, об этом пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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