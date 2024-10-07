Финансовый рынок встревожен падением индекса гособлигаций

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) опустился ниже 100 пунктов, что не наблюдалось более двух лет. Это произошло на фоне рисков, связанных с планами Минфина по заимствованиям и ожиданием повышения ключевой ставки.
«Индекс государственных облигаций Московской биржи снизился на 0,17%, достигнув отметки 99,99 пункт», — свидетельствуют данные торгов, передает РБК. На протяжении шести торговых сессий индекс RGBI демонстрирует негативную динамику, что отражает озабоченность инвесторов в связи с проинфляционными рисками и амбициозной программой заимствований Минфина.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин заявил,что план Минфина о размещении ОФЗ на сумму 2,4 трлн рублей в четвертом квартале способствует росту ожиданий инвесторов относительно дальнейшего снижения цен на облигации из-за опасений избытка предложения. Дополнительное давление на стоимость ОФЗ оказывают свежие данные по инфляции, которые могут подтолкнуть Центробанк к повышению ключевой ставки уже в октябре, говорится в аналитике «БКС Мир инвестиций».
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