11 октября 2024

Прокуратура начала проверку из-за электрички, в которой застряли свердловчане

© Служба новостей «URA.RU»
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"Финист" сломался у станции Серов-Заводской
"Финист" сломался у станции Серов-Заводской Фото:

Уральская транспортная прокуратура взялась за проверку электрички из Екатеринбурга до поселка Бокситы, в которой оказались заблокированы пассажиры — в составе пропал свет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Электропоезд „Финист“ сообщением Екатеринбург — Бокситы сломался по станции Серов — Заводской… Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в telegram-канале ведомства.

Прокуратура подчеркивает, что сидящих в вагоне людей переместили в другой поезд. По результатам проверки будет дана оценка действиям работников состава по соблюдению прав пассажиров.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. В составе погас свет, двери заблокировались, а проводники начали бегать по электричке.

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Уральская транспортная прокуратура взялась за проверку электрички из Екатеринбурга до поселка Бокситы, в которой оказались заблокированы пассажиры — в составе пропал свет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Электропоезд „Финист“ сообщением Екатеринбург — Бокситы сломался по станции Серов — Заводской… Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в telegram-канале ведомства. Прокуратура подчеркивает, что сидящих в вагоне людей переместили в другой поезд. По результатам проверки будет дана оценка действиям работников состава по соблюдению прав пассажиров. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. В составе погас свет, двери заблокировались, а проводники начали бегать по электричке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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