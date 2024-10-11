Прокуратура начала проверку из-за электрички, в которой застряли свердловчане

Уральская транспортная прокуратура взялась за проверку электрички из Екатеринбурга до поселка Бокситы, в которой оказались заблокированы пассажиры — в составе пропал свет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Электропоезд „Финист“ сообщением Екатеринбург — Бокситы сломался по станции Серов — Заводской… Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в telegram-канале ведомства.
Прокуратура подчеркивает, что сидящих в вагоне людей переместили в другой поезд. По результатам проверки будет дана оценка действиям работников состава по соблюдению прав пассажиров.
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября. В составе погас свет, двери заблокировались, а проводники начали бегать по электричке.
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