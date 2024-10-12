Испанский МИД поздравил жителей страны кадрами из парка Горького в Москве. Видео

12 октября 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Испанцев поздравили с днем страны кадрами парка Горького Фото: Роман Наумов © URA.RU Испанский МИД поздравил своих граждан кадрами парка Горького. Об этом сообщает RT. «Испанское Министерство иностранных дел поздравило граждан с Днем Испании и опубликовало ролик по этому поводу, однако с первых же секунд видео начинается с парка Горького в Москве», — передает telegram-канал RT. День Испании традиционно отмечается 12 октября. Видео опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Испании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Испанский МИД поздравил своих граждан кадрами парка Горького. Об этом сообщает RT. «Испанское Министерство иностранных дел поздравило граждан с Днем Испании и опубликовало ролик по этому поводу, однако с первых же секунд видео начинается с парка Горького в Москве», — передает telegram-канал RT. День Испании традиционно отмечается 12 октября. Видео опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Испании.