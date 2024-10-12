Испанцев поздравили с днем страны кадрами парка Горького
Испанский МИД поздравил своих граждан кадрами парка Горького. Об этом сообщает RT.
«Испанское Министерство иностранных дел поздравило граждан с Днем Испании и опубликовало ролик по этому поводу, однако с первых же секунд видео начинается с парка Горького в Москве», — передает telegram-канал RT.
День Испании традиционно отмечается 12 октября. Видео опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Испании.
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