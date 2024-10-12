Испанский МИД поздравил жителей страны кадрами из парка Горького в Москве. Видео

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Виды Московского Кремля, здание МИД РФ и уличная фотография. 28 июня 2024., парк культуры, московский выпускной 2024, парк культуры москва
Испанцев поздравили с днем страны кадрами парка Горького Фото:

Испанский МИД поздравил своих граждан кадрами парка Горького. Об этом сообщает RT.

«Испанское Министерство иностранных дел поздравило граждан с Днем Испании и опубликовало ролик по этому поводу, однако с первых же секунд видео начинается с парка Горького в Москве», — передает telegram-канал RT.

День Испании традиционно отмечается 12 октября. Видео опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Испании.

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Испанский МИД поздравил своих граждан кадрами парка Горького. Об этом сообщает RT. «Испанское Министерство иностранных дел поздравило граждан с Днем Испании и опубликовало ролик по этому поводу, однако с первых же секунд видео начинается с парка Горького в Москве», — передает telegram-канал RT. День Испании традиционно отмечается 12 октября. Видео опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Испании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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