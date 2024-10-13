Лукашенко рассказал, что «охлаждает пыл» Запада

Лукашенко: новая ядерная доктрина «охлаждает пыл» Запада
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко подчеркнул, что обновление ядерной доктрины со стороны РФ обсуждалось еще пять лет назад Фото:

Белорусский глава Александр Лукашенко высказался по поводу обновления ядерной доктрины со стороны России. По его мнению, страны Запада давно услышали связанные с этим сигналы и именно поэтому не рискуют открыто бомбардировать РФ дальнобойными ракетами. Новый документ «охлаждает их пыл», подчеркнул он.

«Горячие головы давно уже эти сигналы услышали еще до обновления [ядерной доктрины]. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что лет пять тому назад подступались к этому вопросу, поэтому для меня это не ново. А горячие головы если бы они не услышали, то, как минимум уже бы бомбили нас, особенно Россию этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

В конце сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза. Он отметил, что Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии. До этого Запад активно рассуждал на тему того, чтобы разрешить Киеву официально использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ.

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Белорусский глава Александр Лукашенко высказался по поводу обновления ядерной доктрины со стороны России. По его мнению, страны Запада давно услышали связанные с этим сигналы и именно поэтому не рискуют открыто бомбардировать РФ дальнобойными ракетами. Новый документ «охлаждает их пыл», подчеркнул он. «Горячие головы давно уже эти сигналы услышали еще до обновления [ядерной доктрины]. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что лет пять тому назад подступались к этому вопросу, поэтому для меня это не ново. А горячие головы если бы они не услышали, то, как минимум уже бы бомбили нас, особенно Россию этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. В конце сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза. Он отметил, что Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии. До этого Запад активно рассуждал на тему того, чтобы разрешить Киеву официально использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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