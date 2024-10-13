Лукашенко рассказал, что «охлаждает пыл» Запада

Лукашенко: новая ядерная доктрина «охлаждает пыл» Запада

13 октября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко подчеркнул, что обновление ядерной доктрины со стороны РФ обсуждалось еще пять лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусский глава Александр Лукашенко высказался по поводу обновления ядерной доктрины со стороны России. По его мнению, страны Запада давно услышали связанные с этим сигналы и именно поэтому не рискуют открыто бомбардировать РФ дальнобойными ракетами. Новый документ «охлаждает их пыл», подчеркнул он. «Горячие головы давно уже эти сигналы услышали еще до обновления [ядерной доктрины]. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что лет пять тому назад подступались к этому вопросу, поэтому для меня это не ново. А горячие головы если бы они не услышали, то, как минимум уже бы бомбили нас, особенно Россию этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. В конце сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза. Он отметил, что Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии. До этого Запад активно рассуждал на тему того, чтобы разрешить Киеву официально использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белорусский глава Александр Лукашенко высказался по поводу обновления ядерной доктрины со стороны России. По его мнению, страны Запада давно услышали связанные с этим сигналы и именно поэтому не рискуют открыто бомбардировать РФ дальнобойными ракетами. Новый документ «охлаждает их пыл», подчеркнул он. «Горячие головы давно уже эти сигналы услышали еще до обновления [ядерной доктрины]. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что лет пять тому назад подступались к этому вопросу, поэтому для меня это не ново. А горячие головы если бы они не услышали, то, как минимум уже бы бомбили нас, особенно Россию этими дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. В конце сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза. Он отметил, что Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии. До этого Запад активно рассуждал на тему того, чтобы разрешить Киеву официально использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ.