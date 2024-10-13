13 октября 2024

Губернатор ХМАО сохранил зама по IT, разработавшего нейроассистента для Комаровой

Замгубернатора ХМАО по IT Ципорин сохранил статус и пост в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Создатель нейроассистента «Миши» Павел Ципорин сохранил свое место в правительстве
Создатель нейроассистента «Миши» Павел Ципорин сохранил свое место в правительстве Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства своего заместителя и директора департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры. Одной из самых известных его разработок стал проект по созданию цифрового помощника для экс-главы региона Натальи Комаровой — нейроассистента «Миши».

«На должность заместителя губернатора назначен Ципорин Павел Игоревич», — гласит текст документа. Постановление подписано 14 октября. Ципорин занимает пост зама по IT с июня 2023 года и известен разработкой цифрового ассистента губернатора «Миша» на основе генеративных языковых моделей.

Ципорин руководит департаментом информтехнологий с 2016 года. Замом по IT-сфере его назначила экс-губернатор Наталья Комарова в 2023 году ради реализации мегапроекта властей ХМАО по строительству особой экономической зоны в Нягани. Там планируется размещение центра обработки крупных массивов данных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства своего заместителя и директора департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры. Одной из самых известных его разработок стал проект по созданию цифрового помощника для экс-главы региона Натальи Комаровой — нейроассистента «Миши». «На должность заместителя губернатора назначен Ципорин Павел Игоревич», — гласит текст документа. Постановление подписано 14 октября. Ципорин занимает пост зама по IT с июня 2023 года и известен разработкой цифрового ассистента губернатора «Миша» на основе генеративных языковых моделей. Ципорин руководит департаментом информтехнологий с 2016 года. Замом по IT-сфере его назначила экс-губернатор Наталья Комарова в 2023 году ради реализации мегапроекта властей ХМАО по строительству особой экономической зоны в Нягани. Там планируется размещение центра обработки крупных массивов данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...