Губернатор ХМАО сохранил зама по IT, разработавшего нейроассистента для Комаровой

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства своего заместителя и директора департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Югры. Одной из самых известных его разработок стал проект по созданию цифрового помощника для экс-главы региона Натальи Комаровой — нейроассистента «Миши».
«На должность заместителя губернатора назначен Ципорин Павел Игоревич», — гласит текст документа. Постановление подписано 14 октября. Ципорин занимает пост зама по IT с июня 2023 года и известен разработкой цифрового ассистента губернатора «Миша» на основе генеративных языковых моделей.
Ципорин руководит департаментом информтехнологий с 2016 года. Замом по IT-сфере его назначила экс-губернатор Наталья Комарова в 2023 году ради реализации мегапроекта властей ХМАО по строительству особой экономической зоны в Нягани. Там планируется размещение центра обработки крупных массивов данных.
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