Российские войска смогли прорвать оборону ВСУ на запорожском направлении и продвинуться на несколько километров, что создало угрозу для стратегически важных позиций украинских военных. Обострение ситуации в Торецке и успешные действия в других районах также указывают на усиление натиска со стороны российских сил. Главное о спецоперации на Украине за 13 октября — в материале URA.RU.
ВС РФ обрушили оборону Украины на запорожском направлении
Российские войска начали активное наступление на времьевском направлении в Запорожской области, прорвав оборону ВСУ и продвинувшись на три километра. Флаги РФ уже подняты над окраинами села Левадное, которое близко к границе с ДНР.
В городской черте Торецка идут бои
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что часть объектов инфраструктуры Торецка, контролируемого украинскими военными, уже невозможно восстановить. Он отметил, что некоторые здания, включая администрацию города, уничтожены безвозвратно. В боях за город участвует 132-я бригада, и боевые действия продолжаются в черте города.
ВСУ потеряли до 80 человек под Курском
В Курской области российские войска отразили пять контратак ВСУ, согласно сообщению Минобороны России. Подразделения группировки «Север» продолжили наступление, нанеся урон украинским бригадам в районах Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. В течение суток также была отражена попытка прорыва ВСУ через границу.
Четыре дрона ВСУ сбиты над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщает Минобороны РФ. Ранее Министерство сообщало об уничтожении шести дронов над Белгородской и пяти над Курской областями.
ВС РФ освободили Михайловку в ДНР
Российские военные из группировки «Центр» освободили Михайловку в Донецкой Народной Республике. На донецком направлении отражены до 11 атак ВСУ в районах Щербиновки, Иванополья, Селидово и Лысовки.
Российские военные ликвидировали наемника из США
В зоне спецоперации ВС РФ ликвидирован американский наемник Ник Дакворт, сообщает военкор Евгений Поддубный. Дакворт впервые получил ранения летом 2023 года в результате ракетного удара по пункту дислокации в Краматорске, когда российские силы поразили командование 56-й бригады ВСУ и иностранных военных.
ВС РФ продвигаются в Донбассе
На северном направлении взят под контроль Верхнекаменский, ключевой населенный пункт перед входом в Северск, где действовал узел связи ВСУ, передает Пятый канал. Также ВС РФ российские войска контролируют линию Белогоровка-Григоровка-Серебрянка. Несмотря на активные боевые действия ВСУ, пытающихся вернуть контроль над территорией, российская армия продолжает наступление и стремится закрепить успех в регионе.
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