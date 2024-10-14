Бизнесмен из ХМАО продавал дешевую рыбу под видом муксуна

Индивидуальный предприниматель из Сургута (ХМАО) для производства замороженного муксуна использовал дешевую рыбу другого вида — чир. Россельхознадзор аннулировал сертификаты почти на пять тонн продукции.
«Уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя оформлены сертификаты на производство шести партий муксуна мороженого общим весом 4,8 тонны. При этом в качестве сырья указан чир мороженый, поступивший из Республики Саха (Якутия), который гораздо дешевле муксуна. Производственные сертификаты на рыбу аннулированы», — сообщает ведомство на официальном сайте.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что использование более дешевого чира вместо муксуна нарушает правила ветеринарной сертификации. Россельхознадзор направил бизнесмену предостережение и уведомил о нарушениях покупателей, которые приобретали рыбу у ИП.
Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.
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