14 октября 2024

Бизнесмен из ХМАО продавал дешевую рыбу под видом муксуна

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен из Сургута продавал дешевую рыбу под видом муксуна
Бизнесмен из Сургута продавал дешевую рыбу под видом муксуна Фото:

Индивидуальный предприниматель из Сургута (ХМАО) для производства замороженного муксуна использовал дешевую рыбу другого вида — чир. Россельхознадзор аннулировал сертификаты почти на пять тонн продукции.

«Уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя оформлены сертификаты на производство шести партий муксуна мороженого общим весом 4,8 тонны. При этом в качестве сырья указан чир мороженый, поступивший из Республики Саха (Якутия), который гораздо дешевле муксуна. Производственные сертификаты на рыбу аннулированы», — сообщает ведомство на официальном сайте.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что использование более дешевого чира вместо муксуна нарушает правила ветеринарной сертификации. Россельхознадзор направил бизнесмену предостережение и уведомил о нарушениях покупателей, которые приобретали рыбу у ИП.

Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.

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Индивидуальный предприниматель из Сургута (ХМАО) для производства замороженного муксуна использовал дешевую рыбу другого вида — чир. Россельхознадзор аннулировал сертификаты почти на пять тонн продукции. «Уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя оформлены сертификаты на производство шести партий муксуна мороженого общим весом 4,8 тонны. При этом в качестве сырья указан чир мороженый, поступивший из Республики Саха (Якутия), который гораздо дешевле муксуна. Производственные сертификаты на рыбу аннулированы», — сообщает ведомство на официальном сайте. В Россельхознадзоре подчеркнули, что использование более дешевого чира вместо муксуна нарушает правила ветеринарной сертификации. Россельхознадзор направил бизнесмену предостережение и уведомил о нарушениях покупателей, которые приобретали рыбу у ИП. Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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