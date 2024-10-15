Ветер может раскачать магнитосферу Земли

Центры прогнозов состояния магнитосферы предупреждают о возможных магнитных бурях слабого или среднего уровня, которые могут произойти в среду, 16 октября. На Солнце наблюдаются две активные группы солнечных пятен, способных производить вспышки М-класса, однако вероятность того, что их выбросы затронут Землю, пока оценивается как низкая.
«В настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые начинают накачиваться энергией и на данный момент вышли на уровень формирования вспышек М-класса», — написали на сайте центра ФОБОС. Специалисты отмечают, что из-за вращения Солнца обе группы пятен удаляются от линии Солнце-Земля, что снижает риск их воздействия на нашу планету.
Помимо этого, к востоку от активных групп пятен наблюдается чистая область на Солнце, что может способствовать относительной геомагнитной спокойности. Тем не менее, Земля все еще может оказаться под влиянием потока быстрого солнечного ветра. Это уже проявилось в виде слабых возмущений геомагнитного поля во вторник, 15 октября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что магнитные бури никак не влияют на самочувствие представителей Кремля. По его словам, во время подобных аномалий в правительстве не ощущают никаких изменений и чувствуют себя хорошо.
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