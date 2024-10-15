15 октября 2024

Элитный автомобиль Mercedes-Benz GLS разбили ночью в Челябинске неизвестные

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость нового автомобиля в салоне достигает 10 миллионов рублей (архивное фото)
Стоимость нового автомобиля в салоне достигает 10 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Автомобиль Mercedes-Benz GLS, стоимость которого в салонах достигает десяти миллионов рублей, разбили в ночь на 16 октября на Северо-западе Челябинска неизвестные. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления МВД России.

«Заявление от пострадавшего зарегистрировано в отделе полиции „Калининский“. Автомобиль Mercedes-Benz GLS разбили в ночь на 16 октября, заявление поступило утром», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Стоимость нового Mercedes-Benz GLS в салоне сейчас достигает десяти миллионов рублей. 

ЧП произошло во дворе дома № 105 а по улице Братьев Кашириных. Двое парней тяжелым неизвестным предметом разбили припаркованный автомобиль. Повреждены стекла и окна, заднее стекло выбито полностью, также разбит бампер.

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Автомобиль Mercedes-Benz GLS, стоимость которого в салонах достигает десяти миллионов рублей, разбили в ночь на 16 октября на Северо-западе Челябинска неизвестные. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления МВД России. «Заявление от пострадавшего зарегистрировано в отделе полиции „Калининский“. Автомобиль Mercedes-Benz GLS разбили в ночь на 16 октября, заявление поступило утром», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Стоимость нового Mercedes-Benz GLS в салоне сейчас достигает десяти миллионов рублей.  ЧП произошло во дворе дома № 105 а по улице Братьев Кашириных. Двое парней тяжелым неизвестным предметом разбили припаркованный автомобиль. Повреждены стекла и окна, заднее стекло выбито полностью, также разбит бампер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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