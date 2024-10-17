На Украине вспомнили про авиалайнер, сбитый четыре года назад

Великобритания, Канада, Украина и Швеция объявили о подаче совместного иска против Ирана в Международный суд ООН в Гааге. Иск касается инцидента с пассажирским самолетом, который был сбит над Тегераном в январе 2020 года. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
«Вчера Швеция, Украина, Канада и Великобритания подали жалобу в Международный суд в Гааге по делу, которое мы возбудили против Ирана», — заявила Стенергард, отвечая на вопросы в парламенте. Ее слова приводит ТАСС. Она также потребовала от суда привлечь Иран к ответственности согласно международному праву и выплатить компенсацию родственникам погибшим.
Boeing 737-800, принадлежащий Международным авиалиниям Украины, осуществлял полет из Тегерана в Киев и был сбит через короткое время после взлета 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек из различных стран. Спустя несколько дней после инцидента Иран признал, что самолет был сбит по ошибке: его приняли за «вражескую цель». После этого Тегеран предоставил Киеву доклад, касающийся причин крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал этот документ как попытку замаскировать реальные причины происшествия.
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