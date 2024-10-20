Маск: если ракета SpaceX упадет на кита в океане — это его судьба

Если бы космическая ракета Space X упала бы на кита в океане, значит это была его судьба. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск. По его словам, власти США заставили его компанию провести исследование по возможному падению ракеты на акул и китов в океане.
«Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая», — заявил Маск на митинге в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости. Он сравнил ситуацию с «Пунктом назначения», где герои неизбежно сталкиваются со своей судьбой и гибнут из-за серии неожиданных несчастных случаев. По его словам, на китах «сумасшедшие» вопросы американского руководства не закончились.
Компания SpaceX объявила о первой успешной посадке первой ступени ракеты-носителя Starship, известной как Super Heavy, на стартовую площадку. Сообщение об этом было размещено на странице компании в социальной сети X (бывшем Twitter). Стоит отметить, что данное событие стало первым успешным возвращением на Землю после пятой попытки запуска.
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