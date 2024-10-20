20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

В ХМАО пристав перечислил взысканные алименты коллекторам

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор через суд добился восстановления прав несовершеннолетнего
Прокурор через суд добился восстановления прав несовершеннолетнего Фото:

В Белоярском (ХМАО) судебный пристав перечислил взысканные алименты коллекторской организации. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании его действий незаконными, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Судебный пристав, получив удержанные из заработной платы должника денежные средства, предназначенные для уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в нарушение норм законодательства перечислил их в коллекторскую организацию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования. Ребенок получил недополученные алименты и компенсацию морального вреда.

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В Белоярском (ХМАО) судебный пристав перечислил взысканные алименты коллекторской организации. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании его действий незаконными, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Судебный пристав, получив удержанные из заработной платы должника денежные средства, предназначенные для уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в нарушение норм законодательства перечислил их в коллекторскую организацию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования. Ребенок получил недополученные алименты и компенсацию морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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