В ХМАО пристав перечислил взысканные алименты коллекторам

В Белоярском (ХМАО) судебный пристав перечислил взысканные алименты коллекторской организации. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании его действий незаконными, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Судебный пристав, получив удержанные из заработной платы должника денежные средства, предназначенные для уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в нарушение норм законодательства перечислил их в коллекторскую организацию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Прокурор обратился в суд, чтобы взыскать в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил исковые требования. Ребенок получил недополученные алименты и компенсацию морального вреда.
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