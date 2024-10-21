Главный врач челябинского онкоцентра Ростовцев остался в СИЗО до 2025 года

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Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , ростовцев дмитрий
Адвокаты Дмитрия Ростовцева работают над смягчением ему меры пресечения Фото:
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ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра

Челябинский облсуд 21 октября утвердил решение, по которому главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в мошенничестве, останется в СИЗО до 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суд, другой фигурант дела, Гайк Рафаелян, также остался за решеткой.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Дмитрия Ростовцева и Гайка Рафаеляна. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым Ростовцеву и Рафаеляну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокаты Ростовцева и Рафаеляна в своей апелляционной жалобе просили суд смягчить решение первой инстанции. Например, избрать в качестве новой меры пресечения не связанную с изоляцией от общества.

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Ростовцева и Рафаеляна задержали сотрудники УФСБ по региону в начале августа. Вместе с ними по делу проходит начальник административно-хозяйственной части Челябинского областного онкоцентра Татьяна Вяткина. По версии следствия, они создали в стенах медучреждения преступную ячейку: занимались трудоустройством так называемых «мертвых душ». Деньги же присваивали себе.

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Челябинский облсуд 21 октября утвердил решение, по которому главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев, задержанный ФСБ и обвиняемый в мошенничестве, останется в СИЗО до 2025 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суд, другой фигурант дела, Гайк Рафаелян, также остался за решеткой. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Дмитрия Ростовцева и Гайка Рафаеляна. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым Ростовцеву и Рафаеляну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Ростовцева и Рафаеляна в своей апелляционной жалобе просили суд смягчить решение первой инстанции. Например, избрать в качестве новой меры пресечения не связанную с изоляцией от общества. Ростовцева и Рафаеляна задержали сотрудники УФСБ по региону в начале августа. Вместе с ними по делу проходит начальник административно-хозяйственной части Челябинского областного онкоцентра Татьяна Вяткина. По версии следствия, они создали в стенах медучреждения преступную ячейку: занимались трудоустройством так называемых «мертвых душ». Деньги же присваивали себе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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