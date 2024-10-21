Под Екатеринбургом целая деревня находится неделю без связи

Жителям деревни не говорят о причинах отсутствия связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители деревни Большое Седельниково под Екатеринбургом больше недели находятся без мобильной связи. Она пропала после того, как была обесточена местная вышка сотовой связи.

«Восьмые сутки отсутствует связь, вышку сотовой связи обесточили, кто и на каком основании, не поясняют. Иной связи у нас нет. В случае непредвиденных обстоятельств жители не смогут вызвать ни скорую, ни полицию», — жалуется порталу E1.ru житель деревни.

Тем временем, представители оператора мобильной связи пояснили ситуацию работами на электросетях, хотя в «Россети Урал» опровергли наличие каких-либо сбоев или плановых работ на территории деревни. «В связи с работами на электросетях и локальным отключением электричества в поселке Большое Седельниково мы переводим энергоснабжение своего оборудования на альтернативные источники питания. Это поэтапный процесс, возможно, часть абонентов может наблюдать затруднения в использовании сети сотовой связи», — прокомментировали изданию в МТС.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Роскомнадзора по УрФО за разъяснениями. Ответ ожидается.