Российские войска провели серию ударов по военным объектам и позициям Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) в Сумской области. Была сорвана ротация ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Также среди пораженных целей — база отдыха и склады боекомплектов.
«0:11, Сумы — атака БПЛА. РЭБом прикрыли „Управление государственной службы охраны в Сумской области“, где расположились бандеровцы», — заявил Лебедев. По его словам, одной из целей стала база отдыха «Металлург», которую использовали перемещенные из-под Винницы боевики.
Кроме того, он уточнил, что удары также были нанесены по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома Михайловка в пригороде Сум. Также ВС РФ атаковали бывший химический склад в Ахтырке, который теперь служит складом боеприпасов ВСУ.
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