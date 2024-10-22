Подпольщик Лебедев указал на срыв ротации ВСУ в Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв. stock, вспышка, взрыв, stock
ВС РФ атаковали объекты ВСУ в Сумской области, сорвав ротацию войск противника, заявил Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска провели серию ударов по военным объектам и позициям Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) в Сумской области. Была сорвана ротация ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Также среди пораженных целей — база отдыха и склады боекомплектов.

«0:11, Сумы — атака БПЛА. РЭБом прикрыли „Управление государственной службы охраны в Сумской области“, где расположились бандеровцы», — заявил Лебедев. По его словам, одной из целей стала база отдыха «Металлург», которую использовали перемещенные из-под Винницы боевики.

Кроме того, он уточнил, что удары также были нанесены по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома Михайловка в пригороде Сум. Также ВС РФ атаковали бывший химический склад в Ахтырке, который теперь служит складом боеприпасов ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска провели серию ударов по военным объектам и позициям Украинских Вооруженных Сил (ВСУ) в Сумской области. Была сорвана ротация ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Также среди пораженных целей — база отдыха и склады боекомплектов. «0:11, Сумы — атака БПЛА. РЭБом прикрыли „Управление государственной службы охраны в Сумской области“, где расположились бандеровцы», — заявил Лебедев. По его словам, одной из целей стала база отдыха «Металлург», которую использовали перемещенные из-под Винницы боевики. Кроме того, он уточнил, что удары также были нанесены по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома Михайловка в пригороде Сум. Также ВС РФ атаковали бывший химический склад в Ахтырке, который теперь служит складом боеприпасов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...