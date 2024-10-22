NGS.ru: на сбитом в Судане Ил-76 был сибиряк, в одиночку перегонявший самолет в Африку

После крушения в Судане сбитого воздушного судна Ил-76 были найдены документы летчика из Сибири Виктора Гранова. Именно он был на борту сбитого авиасудна. Коллеги 67-летнего инженера поделились информацией о нем с порталом NGS.RU.
Кто такой Виктор Гранов, документы которого были обнаружены на месте крушения Ил-76
Гранов был главным инженером и, по данным удостоверения, найденного среди обломков, работал в компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ.
Виктор Гранов окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков (ВВАУЛ), которое было расформировано в 1999 году. После учебы он служил в ахтубинском Центре подготовки летчиков-испытателей с 1983 по 1984 год. Этот опыт заложил фундамент его дальнейшей профессиональной деятельности.
Карьера Гранова
После службы в ЦПЛИ Гранов занялся частным бизнесом в авиационной индустрии. В 1995 году он основал ЗАО «Авиакомпания „Пилот“», которая, однако, закрылась через несколько лет. В начале 2000-х он продолжил свою деятельность в Африке, где управлял собственной авиакомпанией.
Не все отзывы о Викторе Гранове были положительными. Его бывший сослуживец Олег Щепетков отмечал, что хотя и был сильным летчиком, его репутация среди коллег была довольно сомнительной. Были упоминания о том, что Гранов мог подставлять своих коллег, стремясь занять более высокую позицию.
Согласно последним данным, Виктор Гранов погиб при крушении своего самолета в Судане. Эта новость была подтверждена его бывшими коллегами и документами, найденными на месте крушения.
Перегоны самолета в Африку
На африканском континенте Гранов основал несколько авиакомпаний, включая Aircargo Services International Limited и Gran Propeller, в последней была зарегистрирована Ил-76. Однако его деятельность омрачена серьезными обвинениями. На форумах летчиков Гранова обвиняют в ненадежности и связывают с рядом авиационных катастроф из-за недостаточного технического обслуживания самолетов.
В последние годы инженер периодически возвращался в Россию. В 2018 году он участвовал в испытаниях дельталета в Волгоградской области, где получил серьезные травмы из-за ошибки пилотирования. Этот инцидент значительно снизил его активность как летчика.
Некоторые пользователи, рассказывая о навыках Виктора Гранова как пилота, подчеркивают, что он сумел самостоятельно перегнать Ил-76 в Африку, несмотря на то что в среднем экипаж этого самолета состоит из семи человек. Большинство авторов отмечают, что Ил был любимым самолетом лётчика, и он прекрасно владел его управлением. Некоторые коллеги Гранова заявляли, что его «оберегал дьявол, нормальные мужики гибнут, а с него как с гуся вода».
Ранее стало известно о сбитом грузовом Ил-76 в Судане, на борту которого, предположительно, находились россияне. Он мог быть сбит по ошибке. Это предположение выдвинула группа независимых журналистов, освещающая многомесячную гражданскую войну в стране, передает «Пятый канал». Что в самолете делал россиянин Виктор Гранов неизвестно: он мог быть как членом экипажа, так и пассажиром авиасудна.
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