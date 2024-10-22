22 октября 2024

«РЖД» засудили дочку «Газпрома» в ХМАО за перевозку тяжелых химикатов

«РЖД» отсудили штраф у «Газпром трансгаз Сургута» за неверные данные о грузе
© Служба новостей «URA.RU»
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"РЖД" отсудила у дочки "Газпрома" штраф за неверные данные о грузе
"РЖД" отсудила у дочки "Газпрома" штраф за неверные данные о грузе Фото:

«Российские железные дороги» отсудили у «Газпром трансгаз Сургута» (дочернее предприятие «Газпрома») компенсацию за неверные данные о грузе в документах. В вагонах с грузом газовиков оказалось почти на 3,5 тонны химикатов больше, чем указывалось в накладной.

«ООО „Российские железные дороги“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО „Газпром трансгаз Сургут“ о взыскании 321 190 рублей штрафа за искажение сведений о грузе в железнодорожной транспортной накладной. В пути следования на железнодорожной при контрольной перевеске вагона выявлен излишек массы груза против указанных в перевозочном документе, который составил 3 445 кг», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

За перевес груза была начислена дополнительная плата. «РЖД» неоднократно обращались к компании «Газпром трансгаз Сургут» с просьбой оплатить штрафы за неверные сведения о грузе, но обращения остались без ответа. Представители газовой компании объяснили, что ошибка возникла из-за того, что изначально груз не взвешивали: массу считали по количеству контейнеров с одорантом (химическое вещество, которое добавляют в газ для придания ему запаха), в которых обычно содержится одинаковый объем вещества.

Суд признал факт нарушения подтверждённым и постановил выплатить штраф частично — 160 595 рублей. По закону, ответственность за правильность внесенных в накладную сведений несет отправитель груза. Эти данные влияют на безопасность при транспортировке по железной дороге.

Запросы на комментарии были направлены в ОАО «РЖД» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». На момент публикации новости ответ на запросы на поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «РЖД» не включила населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа в маршрут поезда Деда Мороза. Праздничный состав в этом году проедет по БАМу в честь юбилея железнодорожной магистрали. 

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«Российские железные дороги» отсудили у «Газпром трансгаз Сургута» (дочернее предприятие «Газпрома») компенсацию за неверные данные о грузе в документах. В вагонах с грузом газовиков оказалось почти на 3,5 тонны химикатов больше, чем указывалось в накладной. «ООО „Российские железные дороги“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО „Газпром трансгаз Сургут“ о взыскании 321 190 рублей штрафа за искажение сведений о грузе в железнодорожной транспортной накладной. В пути следования на железнодорожной при контрольной перевеске вагона выявлен излишек массы груза против указанных в перевозочном документе, который составил 3 445 кг», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU. За перевес груза была начислена дополнительная плата. «РЖД» неоднократно обращались к компании «Газпром трансгаз Сургут» с просьбой оплатить штрафы за неверные сведения о грузе, но обращения остались без ответа. Представители газовой компании объяснили, что ошибка возникла из-за того, что изначально груз не взвешивали: массу считали по количеству контейнеров с одорантом (химическое вещество, которое добавляют в газ для придания ему запаха), в которых обычно содержится одинаковый объем вещества. Суд признал факт нарушения подтверждённым и постановил выплатить штраф частично — 160 595 рублей. По закону, ответственность за правильность внесенных в накладную сведений несет отправитель груза. Эти данные влияют на безопасность при транспортировке по железной дороге. Запросы на комментарии были направлены в ОАО «РЖД» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». На момент публикации новости ответ на запросы на поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «РЖД» не включила населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа в маршрут поезда Деда Мороза. Праздничный состав в этом году проедет по БАМу в честь юбилея железнодорожной магистрали. 
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