«РЖД» засудили дочку «Газпрома» в ХМАО за перевозку тяжелых химикатов

«Российские железные дороги» отсудили у «Газпром трансгаз Сургута» (дочернее предприятие «Газпрома») компенсацию за неверные данные о грузе в документах. В вагонах с грузом газовиков оказалось почти на 3,5 тонны химикатов больше, чем указывалось в накладной.
«ООО „Российские железные дороги“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО „Газпром трансгаз Сургут“ о взыскании 321 190 рублей штрафа за искажение сведений о грузе в железнодорожной транспортной накладной. В пути следования на железнодорожной при контрольной перевеске вагона выявлен излишек массы груза против указанных в перевозочном документе, который составил 3 445 кг», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
За перевес груза была начислена дополнительная плата. «РЖД» неоднократно обращались к компании «Газпром трансгаз Сургут» с просьбой оплатить штрафы за неверные сведения о грузе, но обращения остались без ответа. Представители газовой компании объяснили, что ошибка возникла из-за того, что изначально груз не взвешивали: массу считали по количеству контейнеров с одорантом (химическое вещество, которое добавляют в газ для придания ему запаха), в которых обычно содержится одинаковый объем вещества.
Суд признал факт нарушения подтверждённым и постановил выплатить штраф частично — 160 595 рублей. По закону, ответственность за правильность внесенных в накладную сведений несет отправитель груза. Эти данные влияют на безопасность при транспортировке по железной дороге.
Запросы на комментарии были направлены в ОАО «РЖД» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». На момент публикации новости ответ на запросы на поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «РЖД» не включила населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа в маршрут поезда Деда Мороза. Праздничный состав в этом году проедет по БАМу в честь юбилея железнодорожной магистрали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!