В Верхней Пышме (Свердловская область) вечером 23 октября в доме № 34а на улице Петрова прорвало трубу в квартире на третьем этаже. Хозяев дома не оказалось, поэтому горячая вода продолжает заливать подъезд. Об этом сообщили очевидцы.
«В одной из квартир на улице Петрова, 34в, на третьем этаже шестнадцатиэтажного дома ЖК „Петровский“, прорвало трубу. Вода как из ведра превратила второй подъезд в водопад», — сообщили местные жители telegram-каналу «Четвертый канал».
Жильцы боятся заходить в подъезд, так как горячая вода уже заполонила первый этаж. По словам очевидцев, пожарная сигнализация не перестает уведомлять о проблеме, однако пока аварию не устранили.
Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию дома с вопросом по теме. Ответ ожидается.
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