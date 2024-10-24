Полиция нашла компанию, которая толпой напала на парня и девушку в ХМАО

Полиция установила личности людей иностранной внешности, которые толпой напали на парня и девушку возле торгового центра в Нижневартовске (ХМАО). Ими оказались пятеро подростков от 14 до 16 лет. Все являются гражданами России, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
«Все участники инцидента установлены. Пятеро несовершеннолетних от 14 до 16 лет будут поставлены на профилактический учет… Все граждане России», — рассказали в ведомстве.
Зачинщик — 16-летний вартовчанин. Он привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вечером 23 октября за парнем с подругой возле ТЦ «Мандарин» увязалась компания людей. Они толпой преследовали пару, роняли на землю и обещали избить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!