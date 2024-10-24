Полиция нашла компанию, которая толпой напала на парня и девушку в ХМАО

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Полиция нашла подростков, которые напали на парня и девушку возле ТЦ Нижневартовска
Полиция нашла подростков, которые напали на парня и девушку возле ТЦ Нижневартовска Фото:

Полиция установила личности людей иностранной внешности, которые толпой напали на парня и девушку возле торгового центра в Нижневартовске (ХМАО). Ими оказались пятеро подростков от 14 до 16 лет. Все являются гражданами России, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«Все участники инцидента установлены. Пятеро несовершеннолетних от 14 до 16 лет будут поставлены на профилактический учет… Все граждане России», — рассказали в ведомстве.

Зачинщик — 16-летний вартовчанин. Он привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вечером 23 октября за парнем с подругой возле ТЦ «Мандарин» увязалась компания людей. Они толпой преследовали пару, роняли на землю и обещали избить.

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Полиция установила личности людей иностранной внешности, которые толпой напали на парня и девушку возле торгового центра в Нижневартовске (ХМАО). Ими оказались пятеро подростков от 14 до 16 лет. Все являются гражданами России, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «Все участники инцидента установлены. Пятеро несовершеннолетних от 14 до 16 лет будут поставлены на профилактический учет… Все граждане России», — рассказали в ведомстве. Зачинщик — 16-летний вартовчанин. Он привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вечером 23 октября за парнем с подругой возле ТЦ «Мандарин» увязалась компания людей. Они толпой преследовали пару, роняли на землю и обещали избить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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