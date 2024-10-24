Свердловчан, попавших в украинский плен, внесли в список на обмен

Трех свердловчан, попавших в украинский плен в Донецкой Народной Республике, внесли в список на обмен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
«Уральцев внесли в список на обмен. Ситуация, в которой оказались наши земляки, тревожит каждого из нас. Свердловская область активно поддерживает семьи, которые оказались в трудной ситуации, предоставляя необходимую помощь и консультации по вопросам обмена пленными. Мы верим, что вскоре все они смогут вернуться к своим семьям», — отметили в аппарате омбудсмена.
Три свердловских солдата, пропавшие без вести, оказались в плену у Вооруженных сил Украины. Бойцов обнаружили их жены по видео, которое разлетелось в сети. Михаил Чурочкин, Иван Гуськов и Алексей Евдокимов содержатся в плену уже около месяца.
Ранее URA.RU рассказывало о четырех свердловчанах, вернувшихся домой после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Их должны перевезти в санаторий Минобороны России.
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