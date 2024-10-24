24 октября 2024

Свердловчан, попавших в украинский плен, внесли в список на обмен

Омбудсмен Мерзлякова: попавших в плен ВСУ свердловчан внесли в список на обмен
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральцы почти месяц находятся в плену (архивное фото) Фото:
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Трех свердловчан, попавших в украинский плен в Донецкой Народной Республике, внесли в список на обмен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

«Уральцев внесли в список на обмен. Ситуация, в которой оказались наши земляки, тревожит каждого из нас. Свердловская область активно поддерживает семьи, которые оказались в трудной ситуации, предоставляя необходимую помощь и консультации по вопросам обмена пленными. Мы верим, что вскоре все они смогут вернуться к своим семьям», — отметили в аппарате омбудсмена.

Три свердловских солдата, пропавшие без вести, оказались в плену у Вооруженных сил Украины. Бойцов обнаружили их жены по видео, которое разлетелось в сети. Михаил Чурочкин, Иван Гуськов и Алексей Евдокимов содержатся в плену уже около месяца.

Ранее URA.RU рассказывало о четырех свердловчанах, вернувшихся домой после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Их должны перевезти в санаторий Минобороны России.

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Трех свердловчан, попавших в украинский плен в Донецкой Народной Республике, внесли в список на обмен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. «Уральцев внесли в список на обмен. Ситуация, в которой оказались наши земляки, тревожит каждого из нас. Свердловская область активно поддерживает семьи, которые оказались в трудной ситуации, предоставляя необходимую помощь и консультации по вопросам обмена пленными. Мы верим, что вскоре все они смогут вернуться к своим семьям», — отметили в аппарате омбудсмена. Три свердловских солдата, пропавшие без вести, оказались в плену у Вооруженных сил Украины. Бойцов обнаружили их жены по видео, которое разлетелось в сети. Михаил Чурочкин, Иван Гуськов и Алексей Евдокимов содержатся в плену уже около месяца. Ранее URA.RU рассказывало о четырех свердловчанах, вернувшихся домой после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все возвращенные — участники боев в Курской области. Их должны перевезти в санаторий Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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