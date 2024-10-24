24 октября 2024

В Пермском крае обнаружили более 33 тонн опасных овощей и фруктов

Пермский Роспотребнадзор изъял более 33 тонн овощей и фруктов без документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукцию изъяли, а продавцов привлекли к административной ответвенности
Продукцию изъяли, а продавцов привлекли к административной ответвенности Фото:

Роспотребнадзор в Пермском крае провел проверку производства и реализации овощей и фруктов. Ведомство обнаружило и изъяло более 33 тонн продукции, которая не соответствует нормам.

«По отмеченным нарушениям требований к плодоовощной продукции и процессам ее оборота приняты административные меры. Изъято из оборота 118 партии плодоовощной продукции, не отвечающей требованиям в количестве 33,7 тонны», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края.

Уточняется, что изъятые овощи и фрукты были не промаркированы, у них не было документов, а предприятия не соблюдали условия их хранения и продавали испорченную продукцию. Также ведомство провело исследование 837 проб. Токсичных веществ в них обнаружено не было.

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Роспотребнадзор в Пермском крае провел проверку производства и реализации овощей и фруктов. Ведомство обнаружило и изъяло более 33 тонн продукции, которая не соответствует нормам. «По отмеченным нарушениям требований к плодоовощной продукции и процессам ее оборота приняты административные меры. Изъято из оборота 118 партии плодоовощной продукции, не отвечающей требованиям в количестве 33,7 тонны», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского края. Уточняется, что изъятые овощи и фрукты были не промаркированы, у них не было документов, а предприятия не соблюдали условия их хранения и продавали испорченную продукцию. Также ведомство провело исследование 837 проб. Токсичных веществ в них обнаружено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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