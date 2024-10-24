Челябинский ЛОР Милюкова рассказала симптомы неинфекционного насморка

Челябинский ЛОР Милюкова: вазомоторный ринит появляется без инфекций

25 октября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Насморк может начаться и без инфекций Фото: Анна Майорова © URA.RU Насморк (ринит) может начаться без инфекций. Причины и симптомы неинфекционного ринита рассказала оториноларинголог высшей категории «Клинической больницы „РЖД-Медицина“ Челябинска» Светлана Милюкова. «Неинфекционный насморк сопровождается симптомами: заложенность носа в связи с изменением положения тела, климата, физической нагрузки или без видимой причины, может появляться только с одной стороны; из носа появляются водянистые или слизистые выделения без заметной причины. Также может начаться чихание без причины и ухудшение обоняния», — отметила Милюкова. Эксперт уточнила, что насморк чаще всего появляется при ОРВИ или аллергии, но случается, когда из носа течет из-за заболевания слизистой оболочки полости носа, когда нарушается тонус мелких сосудов. Насморк без инфекции называется вазомоторный ринит, он имеет несколько причин. Вазомоторный ринит может возникнуть рефлекторно, в качестве ответа на прием пищи или алкоголя, реакции на холодный воздух, резко пахнущие вещества или яркое солнце. Кроме того, заложенность носа возникает после долгого употребления сосудосуживающих препаратов. Также причиной могут стать особенности анатомии, к примеру, когда носовая перегородка искривлена из-за травмы или патологии, что может повлиять на кровоснабжение слизистой носа. Неинфекционный насморк может сопровождать аллергический. ЛОР рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который подберет лекарства индивидуально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Насморк (ринит) может начаться без инфекций. Причины и симптомы неинфекционного ринита рассказала оториноларинголог высшей категории «Клинической больницы „РЖД-Медицина“ Челябинска» Светлана Милюкова. «Неинфекционный насморк сопровождается симптомами: заложенность носа в связи с изменением положения тела, климата, физической нагрузки или без видимой причины, может появляться только с одной стороны; из носа появляются водянистые или слизистые выделения без заметной причины. Также может начаться чихание без причины и ухудшение обоняния», — отметила Милюкова. Эксперт уточнила, что насморк чаще всего появляется при ОРВИ или аллергии, но случается, когда из носа течет из-за заболевания слизистой оболочки полости носа, когда нарушается тонус мелких сосудов. Насморк без инфекции называется вазомоторный ринит, он имеет несколько причин. Вазомоторный ринит может возникнуть рефлекторно, в качестве ответа на прием пищи или алкоголя, реакции на холодный воздух, резко пахнущие вещества или яркое солнце. Кроме того, заложенность носа возникает после долгого употребления сосудосуживающих препаратов. Также причиной могут стать особенности анатомии, к примеру, когда носовая перегородка искривлена из-за травмы или патологии, что может повлиять на кровоснабжение слизистой носа. Неинфекционный насморк может сопровождать аллергический. ЛОР рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который подберет лекарства индивидуально.