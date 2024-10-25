Челябинск стал лидером по России по продажам бюджетного игристого вина

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Лучше всего в городе продается бюджетное вино стоимостью до тысячи рублей за бутылку
Лучше всего в городе продается бюджетное вино стоимостью до тысячи рублей за бутылку Фото:

Челябинск с января по сентябрь 2024 года лидировал по продажам бюджетного игристого вина. В городе была зафиксирована самая большая доля по России в продажах данного напитка стоимостью до тысячи рублей — 52%, сообщается 25 октября на сайте РБК.

«В Челябинске зафиксирована самая большая доля в продажах по России у бюджетного игристого стоимостью до тысячи рублей — 52%. Причем в Москве чаще покупают премиальные вина, а в Челябинске — самая большая доля бюджетных вин», — сообщается на сайте.

Также в исследовании отмечается, что Челябинск достаточно насыщен специализированным ретейлом. Этим и могут быть обусловлены продажи более бюджетных вин.

«Не стоит забывать, что Челябинск — это родина специализированных алкомаркетов „Красное & Белое“. Там эта сеть представлена. Там также есть местная сеть винотек МАВТ, вероятно, что и X5 Group туда идет с каким-то недорогим вином», — сообщил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

По категории сладости в Челябинске в продаже лидируют полусладкие игристые вина, на втором месте — брют. В целом по России по категориям сладости в продаже лидируют брюты (43%) и полусладкие вина (42%). Гораздо реже покупатели выбирают полусухое игристое вино (6%), сухое (5%) и сладкое (3%).

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Челябинск с января по сентябрь 2024 года лидировал по продажам бюджетного игристого вина. В городе была зафиксирована самая большая доля по России в продажах данного напитка стоимостью до тысячи рублей — 52%, сообщается 25 октября на сайте РБК. «В Челябинске зафиксирована самая большая доля в продажах по России у бюджетного игристого стоимостью до тысячи рублей — 52%. Причем в Москве чаще покупают премиальные вина, а в Челябинске — самая большая доля бюджетных вин», — сообщается на сайте. Также в исследовании отмечается, что Челябинск достаточно насыщен специализированным ретейлом. Этим и могут быть обусловлены продажи более бюджетных вин. «Не стоит забывать, что Челябинск — это родина специализированных алкомаркетов „Красное & Белое“. Там эта сеть представлена. Там также есть местная сеть винотек МАВТ, вероятно, что и X5 Group туда идет с каким-то недорогим вином», — сообщил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По категории сладости в Челябинске в продаже лидируют полусладкие игристые вина, на втором месте — брют. В целом по России по категориям сладости в продаже лидируют брюты (43%) и полусладкие вина (42%). Гораздо реже покупатели выбирают полусухое игристое вино (6%), сухое (5%) и сладкое (3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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