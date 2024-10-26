На «Уральской Рублевке» 18-летний парень на иномарке сбил насмерть женщину. Фото

В Сысерти иномарка сбила насмерть женщину

26 октября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Парень на иномарке задавил женщину которая шла в неположенном месте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, на улице Карла Маркса 18-летний парень на Mitsubishi сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по ул. Коммуны в направлении ул. Карла Маркса, допустил наезд на женщину-пешехода, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении. Личность погибшей устанавливается. Водитель автомобиля был трезв, что подтвердилось результатами освидетельствования. Парень получил права месяц назад и ни разу не нарушал правила дорожного движения. По факту ДТП проводится расследование. Предположительно, темная одежда пешехода без светоотражателей могла помешать водителю иномарки ее увидеть вовремя. 18-летний парень сбил женщину в Сысерти telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области Фото: По факту гибели пешехода полицией проводится расследование telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, на улице Карла Маркса 18-летний парень на Mitsubishi сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по ул. Коммуны в направлении ул. Карла Маркса, допустил наезд на женщину-пешехода, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении. Личность погибшей устанавливается. Водитель автомобиля был трезв, что подтвердилось результатами освидетельствования. Парень получил права месяц назад и ни разу не нарушал правила дорожного движения. По факту ДТП проводится расследование. Предположительно, темная одежда пешехода без светоотражателей могла помешать водителю иномарки ее увидеть вовремя.