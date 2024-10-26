На «Уральской Рублевке» 18-летний парень на иномарке сбил насмерть женщину. Фото

В Сысерти иномарка сбила насмерть женщину
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Парень на иномарке задавил женщину которая шла в неположенном месте (архивное фото) Фото:

В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, на улице Карла Маркса 18-летний парень на Mitsubishi сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по ул. Коммуны в направлении ул. Карла Маркса, допустил наезд на женщину-пешехода, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Личность погибшей устанавливается. Водитель автомобиля был трезв, что подтвердилось результатами освидетельствования. Парень получил права месяц назад и ни разу не нарушал правила дорожного движения. По факту ДТП проводится расследование. Предположительно, темная одежда пешехода без светоотражателей могла помешать водителю иномарки ее увидеть вовремя.

18-летний парень сбил женщину в Сысерти
18-летний парень сбил женщину в Сысерти
Фото:
По факту гибели пешехода полицией проводится расследование
По факту гибели пешехода полицией проводится расследование
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В Сысерти, которую называют «Уральской Рублевкой» из-за множества коттеджей состоятельных свердловчан, на улице Карла Маркса 18-летний парень на Mitsubishi сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по ул. Коммуны в направлении ул. Карла Маркса, допустил наезд на женщину-пешехода, пересекающую проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении. Личность погибшей устанавливается. Водитель автомобиля был трезв, что подтвердилось результатами освидетельствования. Парень получил права месяц назад и ни разу не нарушал правила дорожного движения. По факту ДТП проводится расследование. Предположительно, темная одежда пешехода без светоотражателей могла помешать водителю иномарки ее увидеть вовремя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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