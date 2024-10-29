Пермяк сжег в гараже две машины и вездеход

Пожар произошел в гараже из-за сварки (архивное фото)
В Перми мужчина занялся в своем гараже сваркой. Но в итоге сжег две машины, а также снегоболотоход. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
«Пермяк проводил сварочные работы в гараже Мотовилихинского района, не очистив место от горючих материалов. Он допустил возгорание двух легковых автомобилей и одного снегоболотохода, причинив общий ущерб более 1 млн рублей», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.
Расследованием ЧП занимались дознаватели ведомства. Позже мировой суд назначил сварщику судебный штраф.
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