Пермяк сжег в гараже две машины и вездеход

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Пожар произошел в гараже из-за сварки (архивное фото)
Пожар произошел в гараже из-за сварки (архивное фото) Фото:

В Перми мужчина занялся в своем гараже сваркой. Но в итоге сжег две машины, а также снегоболотоход. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

«Пермяк проводил сварочные работы в гараже Мотовилихинского района, не очистив место от горючих материалов. Он допустил возгорание двух легковых автомобилей и одного снегоболотохода, причинив общий ущерб более 1 млн рублей», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

Расследованием ЧП занимались дознаватели ведомства. Позже мировой суд назначил сварщику судебный штраф.

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В Перми мужчина занялся в своем гараже сваркой. Но в итоге сжег две машины, а также снегоболотоход. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. «Пермяк проводил сварочные работы в гараже Мотовилихинского района, не очистив место от горючих материалов. Он допустил возгорание двух легковых автомобилей и одного снегоболотохода, причинив общий ущерб более 1 млн рублей», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. Расследованием ЧП занимались дознаватели ведомства. Позже мировой суд назначил сварщику судебный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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