Почти все школьные столовые в Свердловской области провалили проверку РПН

В 97% школьных столовых в Свердловской области выявлены нарушения

29 октября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Проверки в столовых проводят как планово, так и внепланово Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 97% школ и 87% дошкольных учреждений провалили проверку организации питания детей. Основными стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима, рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по региону Наталья Моисеева. «Очень мало объектов, которые работают совсем без нарушений. В 97% школ выявляются нарушения, а среди дошкольных учреждениях — в 87%. Основные среди них: нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Они связаны исключительно с человеческим фактором», — пояснила Моисеева в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, проверки идут в течение года как планово, так и внепланово. «С технической стороны нарушений практически нет», — отметила представитель РПН. Ранее ученики школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга массово отравились. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. Предполагается, что причиной инцидента мог стать вирус у повара, готовившего детям еду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 97% школ и 87% дошкольных учреждений провалили проверку организации питания детей. Основными стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима, рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по региону Наталья Моисеева. «Очень мало объектов, которые работают совсем без нарушений. В 97% школ выявляются нарушения, а среди дошкольных учреждениях — в 87%. Основные среди них: нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Они связаны исключительно с человеческим фактором», — пояснила Моисеева в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, проверки идут в течение года как планово, так и внепланово. «С технической стороны нарушений практически нет», — отметила представитель РПН. Ранее ученики школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга массово отравились. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. Предполагается, что причиной инцидента мог стать вирус у повара, готовившего детям еду.