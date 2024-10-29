Почти все школьные столовые в Свердловской области провалили проверку РПН

В 97% школьных столовых в Свердловской области выявлены нарушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьные столовые. Екатеринбург , картофельное пюре, школьная столовая, школьное питание
Проверки в столовых проводят как планово, так и внепланово Фото:

В Свердловской области 97% школ и 87% дошкольных учреждений провалили проверку организации питания детей. Основными стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима, рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по региону Наталья Моисеева.

«Очень мало объектов, которые работают совсем без нарушений. В 97% школ выявляются нарушения, а среди дошкольных учреждениях — в 87%. Основные среди них: нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Они связаны исключительно с человеческим фактором», — пояснила Моисеева в ходе пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, проверки идут в течение года как планово, так и внепланово. «С технической стороны нарушений практически нет», — отметила представитель РПН.

Ранее ученики школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга массово отравились. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. Предполагается, что причиной инцидента мог стать вирус у повара, готовившего детям еду.

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В Свердловской области 97% школ и 87% дошкольных учреждений провалили проверку организации питания детей. Основными стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима, рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по региону Наталья Моисеева. «Очень мало объектов, которые работают совсем без нарушений. В 97% школ выявляются нарушения, а среди дошкольных учреждениях — в 87%. Основные среди них: нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Они связаны исключительно с человеческим фактором», — пояснила Моисеева в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, проверки идут в течение года как планово, так и внепланово. «С технической стороны нарушений практически нет», — отметила представитель РПН. Ранее ученики школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга массово отравились. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. Предполагается, что причиной инцидента мог стать вирус у повара, готовившего детям еду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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