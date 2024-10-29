Почти все школьные столовые в Свердловской области провалили проверку РПН

В Свердловской области 97% школ и 87% дошкольных учреждений провалили проверку организации питания детей. Основными стали нарушения санитарно-противоэпидемического режима, рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по региону Наталья Моисеева.
«Очень мало объектов, которые работают совсем без нарушений. В 97% школ выявляются нарушения, а среди дошкольных учреждениях — в 87%. Основные среди них: нарушения санитарно-противоэпидемического режима. Они связаны исключительно с человеческим фактором», — пояснила Моисеева в ходе пресс-конференции ТАСС.
По ее словам, проверки идут в течение года как планово, так и внепланово. «С технической стороны нарушений практически нет», — отметила представитель РПН.
Ранее ученики школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга массово отравились. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. Предполагается, что причиной инцидента мог стать вирус у повара, готовившего детям еду.
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