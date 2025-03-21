Художник Слава PTRK из Екатеринбурга признан иноагентом

Слава ПТРК покинул Россию пару лет назад
Уличный художник Слава PTRK признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России.
«Станислав Комиссаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении. Также указано, что художник проживает за пределами России.
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