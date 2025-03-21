Художник Слава PTRK из Екатеринбурга признан иноагентом

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Слава ПТРК покинул Россию пару лет назад
Слава ПТРК покинул Россию пару лет назад Фото:

Уличный художник Слава PTRK признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России.

«Станислав Комиссаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении. Также указано, что художник проживает за пределами России.

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Уличный художник Слава PTRK признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России. «Станислав Комиссаров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» , — говорится в сообщении. Также указано, что художник проживает за пределами России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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