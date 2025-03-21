В Полевском (Свердловская область) водитель Datsun устроил гонки с полицией. Преследование запечатлели очевидцы на улице Свердлова. Погоня продолжилась по улицам Ленина, Вершинина и завершилась на улице Розы Люксембург.
«В Полевском случилась погоня за нарушителями со встречки на ул. Свердлова. Догнали только лишь на ул. Розы Люксембург, 90. Бесстрашный водитель проехал с ул. Свердлова на Ленина, затем на Вершинина, затем на Розы Люксембург», — передает telegram-канал «Полевской трубач».
Во дворе дома иномарку нарушителя перекрыл экипаж ДПС, автозак и машина «Росгвардии». На кадрах видно, что вокруг водителя столпились силовики.
Корреспондент URA.RU обратился в региональную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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