Под Екатеринбургом водитель иномарки устроил гонки с полицией. Фото, видео

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Полиция гналась за иномаркой несколько улиц (архивное фото)
Полиция гналась за иномаркой несколько улиц (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) водитель Datsun устроил гонки с полицией. Преследование запечатлели очевидцы на улице Свердлова. Погоня продолжилась по улицам Ленина, Вершинина и завершилась на улице Розы Люксембург.

«В Полевском случилась погоня за нарушителями со встречки на ул. Свердлова. Догнали только лишь на ул. Розы Люксембург, 90. Бесстрашный водитель проехал с ул. Свердлова на Ленина, затем на Вершинина, затем на Розы Люксембург», — передает telegram-канал «Полевской трубач».

Во дворе дома иномарку нарушителя перекрыл экипаж ДПС, автозак и машина «Росгвардии». На кадрах видно, что вокруг водителя столпились силовики.

Корреспондент URA.RU обратился в региональную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Водителя поймали во дворе по улице Розы Люксембург, 90
Водителя поймали во дворе по улице Розы Люксембург, 90
Фото:
Силовики столпились вокруг иномарки
Силовики столпились вокруг иномарки
Фото:

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В Полевском (Свердловская область) водитель Datsun устроил гонки с полицией. Преследование запечатлели очевидцы на улице Свердлова. Погоня продолжилась по улицам Ленина, Вершинина и завершилась на улице Розы Люксембург. «В Полевском случилась погоня за нарушителями со встречки на ул. Свердлова. Догнали только лишь на ул. Розы Люксембург, 90. Бесстрашный водитель проехал с ул. Свердлова на Ленина, затем на Вершинина, затем на Розы Люксембург», — передает telegram-канал «Полевской трубач». Во дворе дома иномарку нарушителя перекрыл экипаж ДПС, автозак и машина «Росгвардии». На кадрах видно, что вокруг водителя столпились силовики. Корреспондент URA.RU обратился в региональную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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