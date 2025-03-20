20 марта 2025

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных мест для отдыха весной у россиян

Екатеринбург стал шестым в рейтинге РФ по направлениям для отдыха весной
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем туристы прилетают в Екатеринбург на три ночи
В среднем туристы прилетают в Екатеринбург на три ночи Фото:

Екатеринбург стал шестым в рейтинге самых популярных направлений для отдыха весной у россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ»

В столице Урала средняя стоимость проживания за одну ночь составила 3,6 тысячи рублей. Чаще всего туристы бронируют отели в городе всего лишь на три ночи. Популярнее Екатеринбурга оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород.

Ранее URA.RU сообщало, за что туристы больше всего любят Екатеринбург. Оказалось, что в основном они ценят город за разнообразную гастрономическую культуру (40%). Особенно сильно путешественники любят уральские пельмени и вкусные авторские настойки.

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Екатеринбург стал шестым в рейтинге самых популярных направлений для отдыха весной у россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» В столице Урала средняя стоимость проживания за одну ночь составила 3,6 тысячи рублей. Чаще всего туристы бронируют отели в городе всего лишь на три ночи. Популярнее Екатеринбурга оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород. Ранее URA.RU сообщало, за что туристы больше всего любят Екатеринбург. Оказалось, что в основном они ценят город за разнообразную гастрономическую культуру (40%). Особенно сильно путешественники любят уральские пельмени и вкусные авторские настойки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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