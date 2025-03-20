Екатеринбург вошел в десятку самых популярных мест для отдыха весной у россиян

Екатеринбург стал шестым в рейтинге самых популярных направлений для отдыха весной у россиян. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ»
В столице Урала средняя стоимость проживания за одну ночь составила 3,6 тысячи рублей. Чаще всего туристы бронируют отели в городе всего лишь на три ночи. Популярнее Екатеринбурга оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Нижний Новгород.
Ранее URA.RU сообщало, за что туристы больше всего любят Екатеринбург. Оказалось, что в основном они ценят город за разнообразную гастрономическую культуру (40%). Особенно сильно путешественники любят уральские пельмени и вкусные авторские настойки.
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