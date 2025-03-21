21 марта 2025

Появились пострадавшие в результате взрыва в доме в Ростове. Видео

В результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону после атаки дрона пострадали двое
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители дома, в который влетел БПЛА, сообщили о выбитых окнах
Жители дома, в который влетел БПЛА, сообщили о выбитых окнах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону двое, а погибших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака на город продолжается.

«По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — заявил Слюсарь. Он также подчеркнул, что информация уточняется. Местные жители публикуют кадры госпитализации одного из пострадавших.

В многоквартирный дом в ночь на 22 марта влетел БПЛА, из-за чего раздался взрыв, оперативно сообщил губернатор. На место сразу же выехали экстренные службы. 

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Пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону двое, а погибших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака на город продолжается. «По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — заявил Слюсарь. Он также подчеркнул, что информация уточняется. Местные жители публикуют кадры госпитализации одного из пострадавших. В многоквартирный дом в ночь на 22 марта влетел БПЛА, из-за чего раздался взрыв, оперативно сообщил губернатор. На место сразу же выехали экстренные службы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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