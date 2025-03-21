Пострадавших в результате взрыва в доме в Ростове-на-Дону двое, а погибших нет. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака на город продолжается.
«По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — заявил Слюсарь. Он также подчеркнул, что информация уточняется. Местные жители публикуют кадры госпитализации одного из пострадавших.
В многоквартирный дом в ночь на 22 марта влетел БПЛА, из-за чего раздался взрыв, оперативно сообщил губернатор. На место сразу же выехали экстренные службы.
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