Для главы свердловского городка заказали внедорожник по цене квартиры

Для главы Пелыма Соколюка купят HAVAL H9 в комплектации «Premium» за пять млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Дилер за подобную комплетацию просит порядка пяти миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Администрация небольшого свердловского городка Пелым (население около 3 500 человек) планирует приобрести для служебных нужд дорогостоящий китайский внедорожник HAVAL H9 в комплектации 'Premium' (или аналог). Заявка размещена на сайте госзакупок. Стоимость автомобиля с панорамной крышей, кожаным салоном с массажем и премиальной аудиосистемой оценивается примерно в 5 миллионов рублей.

Автомобиль, предложенный дилером, обладает высококлассным оснащением, включая панорамную крышу с люком, 19-дюймовые диски, круиз-контроль, а также сиденья с функциями вентиляции и массажа. Комфорт в салоне обеспечивается за счет использования шумоизоляционных стекол, в то время как качество звука улучшает передовая аудиосистема с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером. Сбор предложений уже начался и продолжится до 28 марта.

Редакция URA.RU направила запрос на имя главы Пелымского городского округа Михаила Соколюка. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее Минпромторг России рекомендовал государственным и муниципальным служащим для служебных целей использовать отечественные автомобили, включая Haval H9, а также модели JOLION, DARGO, F7/F7x и M6. В список вошли авто с российским VIN-номером, что свидетельствует о производстве или сборке этих автомобилей в России или в рамках специальных инвестиционных контрактов с соблюдением требований по локализации.

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Администрация небольшого свердловского городка Пелым (население около 3 500 человек) планирует приобрести для служебных нужд дорогостоящий китайский внедорожник HAVAL H9 в комплектации 'Premium' (или аналог). Заявка размещена на сайте госзакупок. Стоимость автомобиля с панорамной крышей, кожаным салоном с массажем и премиальной аудиосистемой оценивается примерно в 5 миллионов рублей. Автомобиль, предложенный дилером, обладает высококлассным оснащением, включая панорамную крышу с люком, 19-дюймовые диски, круиз-контроль, а также сиденья с функциями вентиляции и массажа. Комфорт в салоне обеспечивается за счет использования шумоизоляционных стекол, в то время как качество звука улучшает передовая аудиосистема с десятью динамиками, усилителем и сабвуфером. Сбор предложений уже начался и продолжится до 28 марта. Редакция URA.RU направила запрос на имя главы Пелымского городского округа Михаила Соколюка. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее Минпромторг России рекомендовал государственным и муниципальным служащим для служебных целей использовать отечественные автомобили, включая Haval H9, а также модели JOLION, DARGO, F7/F7x и M6. В список вошли авто с российским VIN-номером, что свидетельствует о производстве или сборке этих автомобилей в России или в рамках специальных инвестиционных контрактов с соблюдением требований по локализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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