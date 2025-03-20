Тагильчанину-фронтовику вернули звание спустя 80 лет после проступка

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Федин спустя 80 лет получил звание младшего сержанта. Свердловчанин лишился его за дисциплинарный проступок 1940-е годы, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Федин родился в 1926 году в Макеевке Донецкой области, в 17 лет попал в армию. В годы Великой Отечественной войны служил в Первом Белорусском фронте в 27-й гвардейской стрелковой дивизии автоматчиком. Мужчина участвовал в боях за Западную Украину и Польшу, освобождал лагерь смерти Майданек. У Федина есть медаль «За отвагу», а сослуживцы отзывались о нем как о смекалистом и самоотверженном парне.
В 1945 году в ходе Висло-Одерской наступательной операции получил тяжелое ранение обеих ног и попал в госпиталь. После этого мужчину перевели в железнодорожную бригаду в Сумскую область, где он перевозил лес.
«Однажды пришел дед с маленькой внучкой. Девочка была щуплой, грязной, вся закутана в платок. Старик попросил помочь с вывозом леса для строительства дома. Документы и накладные были в порядке, но материалы с делянки не на чем было доставать. Ни лошади, ни коровы, никакого транспорта у них не было. Все отобрали немцы. Конечно, отказать я не мог», — вспоминает ветеран.
За этот добрый жест Федина отправили на гауптвахту на 15 суток и разжаловали до звания «рядовой». Вспоминая эту историю, ветеран не жалеет о своем поступке, но в дисциплинарном проступке признается.
Спустя 80 лет мужчине решили вернуть звание младшего сержанта. Решение принял военный комиссариат Чкаловского района Екатеринбурга. «Никогда не ходатайствовал об этом, но званием, полученным за боевые заслуги, очень дорожу», — признался Федин в беседе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
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