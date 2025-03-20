В Ревде закрыли опасные шаурмечные, где травились люди

В Ревде (Свердловская область) на 30 дней приостановили работу пяти точек общественного питания. В четырех из них гости подхватили кишечную инфекцию. Об этом URA.RU рассказали в региональной ГУФССП России.
«Предприятия допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. На всех предприятиях общественного питания при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции)», — объяснили в пресс-службе.
Временно не работают Shah Kebab, две точки Royal Kebab, цех по производству готовых изделий в магазине «Медведь» и закусочная «Бухара». Двери опечатаны.
Ранее в Royal Kebab, Shah Kebab и «Бухара» отравились люди — у них нашли острые кишечные инфекции. Оказалось, что гастроточки были не оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, никто не контролировал сырье и готовые блюда, а сотрудники работали без медкнижек.
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