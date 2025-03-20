20 марта 2025

В Ревде закрыли опасные шаурмечные, где травились люди

Из-за антисанитарии в Ревде закрыли работу пяти точек питания
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы приостановили закусочная и шаурмечная (архивное фото)
Работы приостановили закусочная и шаурмечная (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) на 30 дней приостановили работу пяти точек общественного питания. В четырех из них гости подхватили кишечную инфекцию. Об этом URA.RU рассказали в региональной ГУФССП России.

«Предприятия допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. На всех предприятиях общественного питания при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции)», — объяснили в пресс-службе.

Временно не работают Shah Kebab, две точки Royal Kebab, цех по производству готовых изделий в магазине «Медведь» и закусочная «Бухара». Двери опечатаны.

Ранее в Royal Kebab, Shah Kebab и «Бухара» отравились люди — у них нашли острые кишечные инфекции. Оказалось, что гастроточки были не оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, никто не контролировал сырье и готовые блюда, а сотрудники работали без медкнижек.

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В Ревде (Свердловская область) на 30 дней приостановили работу пяти точек общественного питания. В четырех из них гости подхватили кишечную инфекцию. Об этом URA.RU рассказали в региональной ГУФССП России. «Предприятия допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. На всех предприятиях общественного питания при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции)», — объяснили в пресс-службе. Временно не работают Shah Kebab, две точки Royal Kebab, цех по производству готовых изделий в магазине «Медведь» и закусочная «Бухара». Двери опечатаны. Ранее в Royal Kebab, Shah Kebab и «Бухара» отравились люди — у них нашли острые кишечные инфекции. Оказалось, что гастроточки были не оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, никто не контролировал сырье и готовые блюда, а сотрудники работали без медкнижек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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